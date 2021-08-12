https://tr.sputniknews.com/20210812/altindagda-gergin-bekleyis-suruyor-1047968123.html

Altındağ’da gergin bekleyiş sürüyor

Altındağ’da gergin bekleyiş sürüyor

Düzensiz göç tartışmaları devam ederken, Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı Ankara’nın Altındağ ilçesinde bazı mahalleler karıştı. Dün gece yaşanan... 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T14:32+0300

2021-08-12T14:32+0300

2021-08-12T14:32+0300

türkiye

ankara

suriye

türkiye

kaçak göçmen

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göçmen krizi

altındağ

suriyeli

ankara valiliği

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Ankara’nın Battalgazi ve Önder mahallerinde dün akşam ve gece saatlerinde gerginlik hakimdi. Olaylar Salı günü parkta oturan yabancı uyruklu bir grupla Türk gençler arasında çıkan kavga ile başladı.Kavgada Suriye’den gelen yabancı uyruklu Y.A., yanında taşıdığı delici aletle Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler'i yaralayarak olay yerinden kaçtı. Yaralanan iki genç hastaneye kaldırıldı ancak Emirhan Yalçın’ın ölüm haberi Çarşamba günü akşam saatlerine doğru geldi. Bunun üzerine öfkeli kalabalık gruplar, Suriyelilere ait ev, işyeri ve araçlara saldırıya geçti.Farklı noktalarda alevlenen olaylarda, yabancı uyruklulara ait olduğu düşünülen onlarca işyerinin kepenkleri kırılarak tahrip edildi, bazıları yakıldı. Araçların bazılarının ise devrildiği, taşlandığı veya yakıldığı görüldü.Mahallede oturan yabancı uyruklular ise evlerinde kapılarını kilitleyip olayların dinmesini beklerken, bazıları bölgeden tahliye edildi. Olay yerine; polis ekipleri, çevik kuvvet polisleri ve TOMA’ların gönderilmesiyle ve gecenin ilerlemesiyle kalabalık da azaldı.Ankara Valiliği, olayların kontrol altına alındığını gece saat 00.40’ta paylaştığı sosyal medya mesajı ile duyurdu. Valiliğin mesajında şu ifadelere yer verildi:Olayların boyutu günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktıSabah saatlerinde ise bölgede sessizlik hakimdi. Mahallede tabelası Arapça olan bütün dükkanların cam ve çerçevelerinin kırıldığı görüldü. İşletme sahipleri ise buna rağmen dükkanlarının başında değildi. Bölgede yaşayan Suriyelilerin, evlerinden çıkmadıkları gözlendi.Mahallelerdeki güvenlik önlemleri ise devam ediyor. Bölgede çok sayıda çevik kuvvet ekibi hazırda beklerken, TOMA’lar ve zırhlı araçlar da mahallenin çeşitli noktalarında bekleyişini sürdürüyor. Sokakların giriş ve çıkışları da polis ekipleri tarafından kapalı tutulmaya devam ediyor. Güvenlik gerekçesi ile mahallede Türk esnafın da dükkanlarını açmalarına izin verilmedi.Mahalledeki evlerin birçoğuna ise geceden asılan Türk bayrakları vardı. Mahalle sakinlerinin bazıları, Türk bayrağı sayesinde Suriyeliler ile Türklerin yaşadığı evlerin ayırt edilmesi için asıldığını ifade ederken, bazıları da hayatını kaybeden gencin anısına bayrakların asıldığını belirtti. Bazı mahalle sakinleri de Suriyelilerin bilerek Türk bayrağı astığını ve kendini korumak istediğini iddia etti.

türkiye

ankara

suriye

altındağ

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