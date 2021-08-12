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Ankara'nın Altındağ ilçesinde gerginlik: Valilik, gerginliğin yatıştığını duyurdu
00:13 12.08.2021 (güncellendi: 01:10 12.08.2021)
Ankara'nın Altındağ ilçesinde dün Suriyeliler ile yaşanan gerginlik sonucu bıçaklanan bir gencin hayatını kaybetmesiyle başlayan olaylar büyüdü. Ankara Valiliği, gerginliğin yatıştığını duyurdu.
Ankara'nın Altındağ ilçesinin Battalgazi mahallesinde önceki gün akşam saatlerinde iki gencin Suriyeliler tarafından bıçaklandığı yönündeki haberlerin ardından gerilim yeniden yükseldi.
İlçeye bağlı Önder mahallesinde bir grubun Suriyelilere ait ev ve iş yerlerini taşladığı görüldü. Bölgede çok sayıda iş yerinin saldırıya uğradığı belirtildi.
İlçeye bağlı Önder mahallesinde bir grubun Suriyelilere ait ev ve iş yerlerini taşladığı görüldü. Bölgede çok sayıda iş yerinin saldırıya uğradığı belirtildi.
© Sputnik / Turan SalcıAnkara'nın Altındağ ilçesinde Suriyelilere ait iş yerleri tahrip edildi.
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© Sputnik / Turan Salcı
Ankara'nın Altındağ ilçesinde Suriyelilere ait iş yerleri tahrip edildi.
© Sputnik / Turan SalcıAnkara'nın Altındağ ilçesinde Suriyelilere ait iş yerleri tahrip edildi.
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© Sputnik / Turan Salcı
Ankara'nın Altındağ ilçesinde Suriyelilere ait iş yerleri tahrip edildi.
© Sputnik / Turan SalcıAnkara'nın Altındağ ilçesinde Suriyelilere ait iş yerleri tahrip edildi.
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© Sputnik / Turan Salcı
Ankara'nın Altındağ ilçesinde Suriyelilere ait iş yerleri tahrip edildi.
© Sputnik / Turan SalcıAnkara'nın Altındağ ilçesinde Suriyelilere ait iş yerleri tahrip edildi.
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© Sputnik / Turan Salcı
Ankara'nın Altındağ ilçesinde Suriyelilere ait iş yerleri tahrip edildi.
Yahya Kemal Caddesi'nde yaşanan büyük gösteriler, polisin müdahalesi ile son buldu. Polis birimlerinin, caddenin giriş ve çıkışında barikat kurduğu ve kimlik kontrolü uyguladığı bildirildi.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde gerilim sürüyor: Saldırıya uğrayan iş yerleri görüntülendi https://t.co/pFNpWn9LJr pic.twitter.com/UzISmQDlHg— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 11, 2021
Ankara'nın Altındağ ilçesinde gerilim sürüyor: Önder mahallesinde saldırıya uğrayan iş yerleri görüntülendi https://t.co/pFNpWn9LJr pic.twitter.com/UEeJxNMufZ— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 11, 2021
Sputnik muhabirine konuşan bir vatandaş, "Mahallemizde böyle olaylar yaşanmasını istemiyoruz. Bunların en başından gitmesi lazımdı. Bir tane genç kardeşimizi kaybettik. Biz halk olarak üzerimize düşeni yaptık, polisimiz, devletimiz de üzerine düşeni yaptı. Ama bu olayların olmaması için bunların bizim memleketimizden gitmesi lazım" dedi. Bir mahalle sakini ise, "Biz Afgan, Suriyeli istemiyoruz, hepsi bize zarar verecek" diye konuştu.
Sputnik Türkiye, Ankara, Altındağ’da gerilimin yaşandığı bölgede | 'Biz Suriyeli, Afgan istemiyoruz' https://t.co/pFNpWn9LJr pic.twitter.com/2yDqSUgLV3— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 11, 2021
Ankara Valiliği'nden açıklama
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Altındağ ilçemizde bu akşam meydana gelen bir takım gösteri ve olaylar vatandaşlarımızın soğukkanlılığı ve emniyet güçlerimizin yoğun çalışmaları sonucu an itibariyle sona ermiştir. Halkımızın provakatif haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur" denildi.
Altındağ ilçemizde bu akşam meydana gelen bir takım gösteri ve olaylar vatandaşlarımızın soğukkanlılığı ve emniyet güçlerimizin yoğun çalışmaları sonucu an itibariyle sona ermiştir.— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) August 11, 2021
Halkımızın provakatif haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur.