https://tr.sputniknews.com/20210812/altindagda-gerilim-suruyor-bolgeye-cevik-kuvvet-ekipleri-sevk-edildi-1047953078.html

Ankara'nın Altındağ ilçesinde gerginlik: Valilik, gerginliğin yatıştığını duyurdu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde gerginlik: Valilik, gerginliğin yatıştığını duyurdu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde dün Suriyeliler ile yaşanan gerginlik sonucu bıçaklanan bir gencin hayatını kaybetmesiyle başlayan olaylar büyüdü. Ankara... 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T00:13+0300

2021-08-12T00:13+0300

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türkiye

ankara

polis

altındağ

suriyeli

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Ankara'nın Altındağ ilçesinin Battalgazi mahallesinde önceki gün akşam saatlerinde iki gencin Suriyeliler tarafından bıçaklandığı yönündeki haberlerin ardından gerilim yeniden yükseldi.İlçeye bağlı Önder mahallesinde bir grubun Suriyelilere ait ev ve iş yerlerini taşladığı görüldü. Bölgede çok sayıda iş yerinin saldırıya uğradığı belirtildi.Yahya Kemal Caddesi'nde yaşanan büyük gösteriler, polisin müdahalesi ile son buldu. Polis birimlerinin, caddenin giriş ve çıkışında barikat kurduğu ve kimlik kontrolü uyguladığı bildirildi.Sputnik muhabirine konuşan bir vatandaş, "Mahallemizde böyle olaylar yaşanmasını istemiyoruz. Bunların en başından gitmesi lazımdı. Bir tane genç kardeşimizi kaybettik. Biz halk olarak üzerimize düşeni yaptık, polisimiz, devletimiz de üzerine düşeni yaptı. Ama bu olayların olmaması için bunların bizim memleketimizden gitmesi lazım" dedi. Bir mahalle sakini ise, "Biz Afgan, Suriyeli istemiyoruz, hepsi bize zarar verecek" diye konuştu.Ankara Valiliği'nden açıklamaAnkara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Altındağ ilçemizde bu akşam meydana gelen bir takım gösteri ve olaylar vatandaşlarımızın soğukkanlılığı ve emniyet güçlerimizin yoğun çalışmaları sonucu an itibariyle sona ermiştir. Halkımızın provakatif haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur" denildi.

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