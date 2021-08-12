https://tr.sputniknews.com/20210812/altindagdaki-olaylarla-ilgili-76-kisi-yakalandi-1047965650.html

Altındağ'daki olaylarla ilgili 76 kişi yakalandı

Altındağ'daki olaylarla ilgili 76 kişi yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Vatandaşlarımızı provoke eden, sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlarda bulunan, bölgedeki olaylara... 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T13:17+0300

2021-08-12T13:17+0300

2021-08-12T13:25+0300

altındağ

ankara

türkiye

suriyeli

ankara emniyet müdürlüğü

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Suriyelilere ait ev ve iş yerlerinin saldırıya uğramasıyla tırmanan gerilimle ilgili olarak açıklama yaptı.Açıklamada "Vatandaşlarımızı provoke eden, sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlarda bulunan, bölgedeki olaylara karışan 76 kişi yakalandı. Yakalanan kişilerin 38'inin yağma, kasten yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu madde bulundurma suç kaydı bulunuyor" dendi.

https://tr.sputniknews.com/20210812/altindagda-gerilim-suruyor-bolgeye-cevik-kuvvet-ekipleri-sevk-edildi-1047953078.html

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altındağ, ankara, türkiye, suriyeli, ankara emniyet müdürlüğü