Altındağ'daki olaylarla ilgili 76 kişi yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Suriyelilere ait ev ve iş yerlerinin saldırıya uğramasıyla tırmanan gerilimle ilgili olarak açıklama yaptı.Açıklamada "Vatandaşlarımızı provoke eden, sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlarda bulunan, bölgedeki olaylara karışan 76 kişi yakalandı. Yakalanan kişilerin 38'inin yağma, kasten yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu madde bulundurma suç kaydı bulunuyor" dendi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Vatandaşlarımızı provoke eden, sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlarda bulunan, bölgedeki olaylara karışan 76 kişi yakalandı" bilgisi verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Suriyelilere ait ev ve iş yerlerinin saldırıya uğramasıyla tırmanan gerilimle ilgili olarak açıklama yaptı.
Açıklamada "Vatandaşlarımızı provoke eden, sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlarda bulunan, bölgedeki olaylara karışan 76 kişi yakalandı.Yakalanan kişilerin 38'inin yağma, kasten yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu madde bulundurma suç kaydı bulunuyor" dendi.
12.08.2021 Tarihli Basın Açıklaması ⚠️
Halkımızın sosyal medya üzerinden yapılan provokatif haber ve paylaşımlara itibar etmemesi ve güvenlik güçlerimize yardımcı olması önemle duyurulur. pic.twitter.com/NRC1aAAlrE