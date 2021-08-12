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https://tr.sputniknews.com/20210812/altindagdaki-olaylarla-ilgili-76-kisi-yakalandi-1047965650.html
Altındağ'daki olaylarla ilgili 76 kişi yakalandı
Altındağ'daki olaylarla ilgili 76 kişi yakalandı
Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Vatandaşlarımızı provoke eden, sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlarda bulunan, bölgedeki olaylara... 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T13:17+0300
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altındağ
ankara
türkiye
suriyeli
ankara emniyet müdürlüğü
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Suriyelilere ait ev ve iş yerlerinin saldırıya uğramasıyla tırmanan gerilimle ilgili olarak açıklama yaptı.Açıklamada "Vatandaşlarımızı provoke eden, sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlarda bulunan, bölgedeki olaylara karışan 76 kişi yakalandı. Yakalanan kişilerin 38'inin yağma, kasten yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu madde bulundurma suç kaydı bulunuyor" dendi.
https://tr.sputniknews.com/20210812/altindagda-gerilim-suruyor-bolgeye-cevik-kuvvet-ekipleri-sevk-edildi-1047953078.html
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altındağ, ankara, türkiye, suriyeli, ankara emniyet müdürlüğü

Altındağ'daki olaylarla ilgili 76 kişi yakalandı

13:17 12.08.2021 (güncellendi: 13:25 12.08.2021)
© Sputnik / Turan SalcıAnkara'nın Altındağ ilçesinde Suriyelilere ait iş yerleri tahrip edildi.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde Suriyelilere ait iş yerleri tahrip edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2021
© Sputnik / Turan Salcı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Vatandaşlarımızı provoke eden, sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlarda bulunan, bölgedeki olaylara karışan 76 kişi yakalandı" bilgisi verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Suriyelilere ait ev ve iş yerlerinin saldırıya uğramasıyla tırmanan gerilimle ilgili olarak açıklama yaptı.
Açıklamada "Vatandaşlarımızı provoke eden, sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlarda bulunan, bölgedeki olaylara karışan 76 kişi yakalandı. Yakalanan kişilerin 38'inin yağma, kasten yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu madde bulundurma suç kaydı bulunuyor" dendi.
Ankara - Altındağ - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2021
TÜRKİYE
Ankara'nın Altındağ ilçesinde gerginlik: Valilik, gösteri ve olayların sona erdiğini duyurdu
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