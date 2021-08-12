https://tr.sputniknews.com/20210812/annesi-icin-spora-basladigini-soylemisti-altin-madalyali-14-yasindaki-sporcu-yardimlari-reddetti-1047967829.html

Spora annesi için başladığını söylemişti: Altın madalyalı 14 yaşındaki sporcu yardımları reddetti

Spora annesi için başladığını söylemişti: Altın madalyalı 14 yaşındaki sporcu yardımları reddetti

Olimpiyat dalış şampiyonu 14 yaşındaki Quan Hongchan'ın spora hasta annesinin sağlık masraflarını karşılamak için başladığını söylemesinin ardından aileye... 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T14:19+0300

2021-08-12T14:19+0300

2021-08-12T14:20+0300

tokyo 2020

quan hongchan

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Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda kadınlar 10 metre platform atlama finalini kazanan ve Çin’in olimpiyatlara katılan en genç sporcusu olan 14 yaşındaki Quan Hongchan'un performansı kamuoyunda büyük ilgiyle karşılandı. Quan'ın madalyasını alırken yaptığı konuşma ise performansından daha fazla konuşulanlar arasında yer aldı. 14 yaşındaki Quan, spor hayatına hasta annesinin tıbbi masraflarını karşılamak için başladığını belirterek "Hangi hastalığı olduğunu bilmiyorum çünkü bu karakteri nasıl telaffuz edeceğimi bilmiyorum. Sadece onun tıbbi tedavisi için para kazanmak istiyorum. Hastalığını iyileştirmek için çok para kazanmam gerekiyor" dedi. Genç sporcunun bu açıklamasının ardından ülkenin dört bir yanından aileye ücretsiz konut ve 200 bin Yen'lik maddi yardım da dahil olmak üzere bir çok yardım teklifi geldi. Quan'ın babası ise yerel gazete Southern Metropolis Daily'e yaptığı açıklamada cömert teklifler için teşekkür ederek, tüm yardımları reddettiğini ve 'tek bir kuruş bile almadığını' açıkladı. Baba, yardımlar için ailenin oturduğu Guangdong bölgesindeki Maihe köyüne gelenlere de mesaj göndererek, pandemi döneminde yolculuk yapmanın tehlikeli olduğunu söyledi. Tokyo Su Sporları Merkezi'nde yapılan finalde Quan Hongchan, 466,20 puanla altın madalyanın sahibi olmuştu. Çin'in 15 yaşındaki sporcusu Chen Yuxi, 425,40 puanla gümüş madalya almıştı. Avustralyalı Melissa Wu ise 371,40 puanla üçüncü olmuştu. Quan, dalış hayatına yedi yaşındayken Guangdong'daki Zhanjiang Spor Okulu'nda başladı. Bir yıldan kısa sürede milli takıma girerek 2020 Olimpiyatları'na katıldı.

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tokyo 2020, quan hongchan