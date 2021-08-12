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Spora annesi için başladığını söylemişti: Altın madalyalı 14 yaşındaki sporcu yardımları reddetti
Spora annesi için başladığını söylemişti: Altın madalyalı 14 yaşındaki sporcu yardımları reddetti
Olimpiyat dalış şampiyonu 14 yaşındaki Quan Hongchan'ın spora hasta annesinin sağlık masraflarını karşılamak için başladığını söylemesinin ardından aileye... 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T14:19+0300
2021-08-12T14:20+0300
tokyo 2020
quan hongchan
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Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda kadınlar 10 metre platform atlama finalini kazanan ve Çin’in olimpiyatlara katılan en genç sporcusu olan 14 yaşındaki Quan Hongchan'un performansı kamuoyunda büyük ilgiyle karşılandı. Quan'ın madalyasını alırken yaptığı konuşma ise performansından daha fazla konuşulanlar arasında yer aldı. 14 yaşındaki Quan, spor hayatına hasta annesinin tıbbi masraflarını karşılamak için başladığını belirterek "Hangi hastalığı olduğunu bilmiyorum çünkü bu karakteri nasıl telaffuz edeceğimi bilmiyorum. Sadece onun tıbbi tedavisi için para kazanmak istiyorum. Hastalığını iyileştirmek için çok para kazanmam gerekiyor" dedi. Genç sporcunun bu açıklamasının ardından ülkenin dört bir yanından aileye ücretsiz konut ve 200 bin Yen'lik maddi yardım da dahil olmak üzere bir çok yardım teklifi geldi. Quan'ın babası ise yerel gazete Southern Metropolis Daily'e yaptığı açıklamada cömert teklifler için teşekkür ederek, tüm yardımları reddettiğini ve 'tek bir kuruş bile almadığını' açıkladı. Baba, yardımlar için ailenin oturduğu Guangdong bölgesindeki Maihe köyüne gelenlere de mesaj göndererek, pandemi döneminde yolculuk yapmanın tehlikeli olduğunu söyledi. Tokyo Su Sporları Merkezi'nde yapılan finalde Quan Hongchan, 466,20 puanla altın madalyanın sahibi olmuştu. Çin'in 15 yaşındaki sporcusu Chen Yuxi, 425,40 puanla gümüş madalya almıştı. Avustralyalı Melissa Wu ise 371,40 puanla üçüncü olmuştu. Quan, dalış hayatına yedi yaşındayken Guangdong'daki Zhanjiang Spor Okulu'nda başladı. Bir yıldan kısa sürede milli takıma girerek 2020 Olimpiyatları'na katıldı.
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tokyo 2020, quan hongchan

Spora annesi için başladığını söylemişti: Altın madalyalı 14 yaşındaki sporcu yardımları reddetti

14:19 12.08.2021 (güncellendi: 14:20 12.08.2021)
© AFP 2021 / ATTILA KISBENEDEKquan hongchan
quan hongchan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2021
© AFP 2021 / ATTILA KISBENEDEK
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Olimpiyat dalış şampiyonu 14 yaşındaki Quan Hongchan'ın spora hasta annesinin sağlık masraflarını karşılamak için başladığını söylemesinin ardından aileye birçok yardım teklifi geldi. Quan'ın babası, tüm teklifleri reddederek 'tek kuruş almadığını' söyledi.
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda kadınlar 10 metre platform atlama finalini kazanan ve Çin’in olimpiyatlara katılan en genç sporcusu olan 14 yaşındaki Quan Hongchan'un performansı kamuoyunda büyük ilgiyle karşılandı.
Quan'ın madalyasını alırken yaptığı konuşma ise performansından daha fazla konuşulanlar arasında yer aldı. 14 yaşındaki Quan, spor hayatına hasta annesinin tıbbi masraflarını karşılamak için başladığını belirterek "Hangi hastalığı olduğunu bilmiyorum çünkü bu karakteri nasıl telaffuz edeceğimi bilmiyorum. Sadece onun tıbbi tedavisi için para kazanmak istiyorum. Hastalığını iyileştirmek için çok para kazanmam gerekiyor" dedi.
Genç sporcunun bu açıklamasının ardından ülkenin dört bir yanından aileye ücretsiz konut ve 200 bin Yen'lik maddi yardım da dahil olmak üzere bir çok yardım teklifi geldi.
Quan'ın babası ise yerel gazete Southern Metropolis Daily'e yaptığı açıklamada cömert teklifler için teşekkür ederek, tüm yardımları reddettiğini ve 'tek bir kuruş bile almadığını' açıkladı.
Baba, yardımlar için ailenin oturduğu Guangdong bölgesindeki Maihe köyüne gelenlere de mesaj göndererek, pandemi döneminde yolculuk yapmanın tehlikeli olduğunu söyledi.
Tokyo Su Sporları Merkezi'nde yapılan finalde Quan Hongchan, 466,20 puanla altın madalyanın sahibi olmuştu. Çin'in 15 yaşındaki sporcusu Chen Yuxi, 425,40 puanla gümüş madalya almıştı. Avustralyalı Melissa Wu ise 371,40 puanla üçüncü olmuştu.
Quan, dalış hayatına yedi yaşındayken Guangdong'daki Zhanjiang Spor Okulu'nda başladı. Bir yıldan kısa sürede milli takıma girerek 2020 Olimpiyatları'na katıldı.
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