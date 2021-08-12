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Arjantin'de yerli yapım Sputnik V aşısı kullanıma girdi
Arjantin'de yerli yapım Sputnik V aşısı kullanıma girdi
Arjantin Bakanlar Kurulu Başkanı Santiago Cafiero, Rusya'da geliştirilen Kovid-19 aşısı Sputnik V'nin Arjantin’de üretilen dozlarını kullanmaya başladıklarını... 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T22:48+0300
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koronavirüs
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arjantin
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Cadiero, bugünkü basın toplantısında, "Richmond laboratuvarının Sağlık Bakanlığı’na, Arjantin’de üretilen aşıları göndermesine çok sevindim. Bugün bu aşıların dağıtımı başladı" ifadelerini kullandı.Arjantin Sağlık Bakanı Carla Vizzotti, ülkede Sputnik V aşısının bir milyondan fazla dozunun üretildiğini açıkladı.
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rusya, arjantin, koronavirüs aşısı, sputnik v

Arjantin'de yerli yapım Sputnik V aşısı kullanıma girdi

22:48 12.08.2021
© Sputnik / Илья Наймушин / Fotoğraf bankasına girSputnik V - koronavirüs aşısı
Sputnik V - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2021
© Sputnik / Илья Наймушин
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Arjantin Bakanlar Kurulu Başkanı Santiago Cafiero, Rusya'da geliştirilen Kovid-19 aşısı Sputnik V'nin Arjantin’de üretilen dozlarını kullanmaya başladıklarını söyledi.
Cadiero, bugünkü basın toplantısında, "Richmond laboratuvarının Sağlık Bakanlığı’na, Arjantin’de üretilen aşıları göndermesine çok sevindim. Bugün bu aşıların dağıtımı başladı" ifadelerini kullandı.
Arjantin Sağlık Bakanı Carla Vizzotti, ülkede Sputnik V aşısının bir milyondan fazla dozunun üretildiğini açıkladı.
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