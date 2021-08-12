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https://tr.sputniknews.com/20210812/artvinde-yuzmek-icin-denize-giren-genc-kayboldu--1047975920.html
Artvin’de yüzmek için denize giren genç kayboldu
Artvin’de yüzmek için denize giren genç kayboldu
Artvin’de yüzmek için denize giren 17 yaşındaki genç dalgalara kapılarak kayboldu. Sahil güvenlik ekipleri kayıp genç için arama kurtarma çalışması başlattı. 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T18:29+0300
2021-08-12T18:29+0300
2021-08-12T18:29+0300
yaşam
deniz
boğulma
kaybolma
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Artvin’in Arhavi ilçesine bağlı Kıyıcık Plajı'nda akşam saatlerinde yüzmek için denize giren 17 yaşındaki Kadir Mengükan, dalgalara kapılarak kayboldu. Kaybolan genci bulmak için Sahil Güvenlik su altı arama kurtarma ekipleri denizde arama kurtarma çalışmaları başlattı.
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deniz, boğulma, kaybolma
Artvin’de yüzmek için denize giren genç kayboldu
Artvin’de yüzmek için denize giren 17 yaşındaki genç dalgalara kapılarak kayboldu. Sahil güvenlik ekipleri kayıp genç için arama kurtarma çalışması başlattı.
Artvin’in Arhavi ilçesine bağlı Kıyıcık Plajı'nda akşam saatlerinde yüzmek için denize giren 17 yaşındaki
Kadir Mengükan, dalgalara kapılarak kayboldu.
Kaybolan genci bulmak için Sahil Güvenlik su altı arama kurtarma ekipleri denizde arama kurtarma çalışmaları başlattı.