https://tr.sputniknews.com/20210812/aydinda-demir-kesme-makinesi-60-yillik-zeytin-agaclarini-yakti-1047958558.html

Aydın'da demir kesme makinesi 60 yıllık zeytin ağaçlarını yaktı

Aydın'da demir kesme makinesi 60 yıllık zeytin ağaçlarını yaktı

Aydın'da 60 yıllık zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçeli evde tadilat yapan Güngör İman, demir kesme makinesiyle çalıştığı sırada, ağaçlara sıçrayan kıvılcımlar... 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T07:42+0300

2021-08-12T07:42+0300

2021-08-12T07:42+0300

türkiye

aydın

zeytin ağacı

nazilli

zeytin

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, dün saat 18.00 sıralarında, yaşanan olayda, kendisine ait zeytin bahçesinin içerisinde bulunan bağ evinde tadilat yapan Güngör İman’ın demir kestiği sırada çalıştırdığı makineden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle zeytin ağaçları alev aldı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede diğer ağaçlara da sıçradı.İhbar üzerine olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri daha fazla büyümeden söndürdü.Yangın nedeniyle bahçe sahibi Güngör İman jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

türkiye

aydın

nazilli

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aydın, zeytin ağacı, nazilli, zeytin