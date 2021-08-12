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https://tr.sputniknews.com/20210812/aydinda-demir-kesme-makinesi-60-yillik-zeytin-agaclarini-yakti-1047958558.html
Aydın'da demir kesme makinesi 60 yıllık zeytin ağaçlarını yaktı
Aydın'da demir kesme makinesi 60 yıllık zeytin ağaçlarını yaktı
Aydın'da 60 yıllık zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçeli evde tadilat yapan Güngör İman, demir kesme makinesiyle çalıştığı sırada, ağaçlara sıçrayan kıvılcımlar... 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T07:42+0300
2021-08-12T07:42+0300
türkiye
aydın
zeytin ağacı
nazilli
zeytin
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, dün saat 18.00 sıralarında, yaşanan olayda, kendisine ait zeytin bahçesinin içerisinde bulunan bağ evinde tadilat yapan Güngör İman’ın demir kestiği sırada çalıştırdığı makineden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle zeytin ağaçları alev aldı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede diğer ağaçlara da sıçradı.İhbar üzerine olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri daha fazla büyümeden söndürdü.Yangın nedeniyle bahçe sahibi Güngör İman jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
türkiye
aydın
nazilli
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aydın, zeytin ağacı, nazilli, zeytin

Aydın'da demir kesme makinesi 60 yıllık zeytin ağaçlarını yaktı

07:42 12.08.2021
© DHAağaç, zeytin ağacı, yangın
ağaç, zeytin ağacı, yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2021
© DHA
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Aydın'da 60 yıllık zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçeli evde tadilat yapan Güngör İman, demir kesme makinesiyle çalıştığı sırada, ağaçlara sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Yaklaşık 70 ağacın zarar gördüğü yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, dün saat 18.00 sıralarında, yaşanan olayda, kendisine ait zeytin bahçesinin içerisinde bulunan bağ evinde tadilat yapan Güngör İman’ın demir kestiği sırada çalıştırdığı makineden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle zeytin ağaçları alev aldı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede diğer ağaçlara da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri daha fazla büyümeden söndürdü.
Yangın nedeniyle bahçe sahibi Güngör İman jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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