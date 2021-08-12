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https://tr.sputniknews.com/20210812/bakan-koca-illere-gore-haftalik-vaka-sayilarini-acikladi-1047971457.html
Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı
Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 182.21, Ankara'da 184.58, İzmir'de 65.85 olarak kaydedildi. Son bir haftada 100 bin... 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T16:08+0300
2021-08-12T16:41+0300
koronavirüs
türkiye
sağlık
sağlık bakanlığı
açıklama
fahrettin koca
kovid-19
koronavirüs aşısı
vaka sayısı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Temmuz-6 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.Koca, Twitter hesabından, il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.Son bir haftada vaka sayısının en çok Rize, Batman, Diyarbakır, Artvin ve Bingöl'de arttığını bildiren Koca, "En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları düşecek. Aşınızı vakit kaybetmeden olun" ifadelerini kullandı.Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritada yer alan verilere göre 31 Temmuz-6 Ağustos'ta her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 182.21, Ankara'da 184.58, İzmir'de 65.85 oldu.Bakanlığın 24-30 Temmuz verilerine göre 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 168.82, Ankara'da 165.20, İzmir'de 43.30'du.Siirt, her 100 bin kişide 974.40 vaka ile ilk sırada yer aldı.
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türkiye, sağlık, sağlık bakanlığı, açıklama, fahrettin koca, kovid-19, koronavirüs aşısı, vaka sayısı

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı

16:08 12.08.2021 (güncellendi: 16:41 12.08.2021)
© AA / Aytuğ Can SencarSağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2021
© AA / Aytuğ Can Sencar
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İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 182.21, Ankara'da 184.58, İzmir'de 65.85 olarak kaydedildi. Son bir haftada 100 bin kişide vaka sayısı en çok artan iller, Rize, Batman, Diyarbakır, Artvin ve Bingöl oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Temmuz-6 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Koca, Twitter hesabından, il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.
Son bir haftada vaka sayısının en çok Rize, Batman, Diyarbakır, Artvin ve Bingöl'de arttığını bildiren Koca, "En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları düşecek. Aşınızı vakit kaybetmeden olun" ifadelerini kullandı.
Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritada yer alan verilere göre 31 Temmuz-6 Ağustos'ta her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 182.21, Ankara'da 184.58, İzmir'de 65.85 oldu.
Bakanlığın 24-30 Temmuz verilerine göre 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 168.82, Ankara'da 165.20, İzmir'de 43.30'du.
Siirt, her 100 bin kişide 974.40 vaka ile ilk sırada yer aldı.
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