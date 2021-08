https://tr.sputniknews.com/20210812/bakan-koca-illere-gore-haftalik-vaka-sayilarini-acikladi-1047971457.html

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 182.21, Ankara'da 184.58, İzmir'de 65.85 olarak kaydedildi. Son bir haftada 100 bin... 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T16:08+0300

2021-08-12T16:08+0300

2021-08-12T16:41+0300

koronavirüs

türkiye

sağlık

sağlık bakanlığı

açıklama

fahrettin koca

kovid-19

koronavirüs aşısı

vaka sayısı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/03/1044414649_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_b48139dd6c27b59f0bf3da2f27fc30bd.jpg

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Temmuz-6 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.Koca, Twitter hesabından, il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.Son bir haftada vaka sayısının en çok Rize, Batman, Diyarbakır, Artvin ve Bingöl'de arttığını bildiren Koca, "En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları düşecek. Aşınızı vakit kaybetmeden olun" ifadelerini kullandı.Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritada yer alan verilere göre 31 Temmuz-6 Ağustos'ta her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 182.21, Ankara'da 184.58, İzmir'de 65.85 oldu.Bakanlığın 24-30 Temmuz verilerine göre 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 168.82, Ankara'da 165.20, İzmir'de 43.30'du.Siirt, her 100 bin kişide 974.40 vaka ile ilk sırada yer aldı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, sağlık, sağlık bakanlığı, açıklama, fahrettin koca, kovid-19, koronavirüs aşısı, vaka sayısı