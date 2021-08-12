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Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı
16:08 12.08.2021 (güncellendi: 16:41 12.08.2021)
© AA / Aytuğ Can SencarSağlık Bakanı Fahrettin Koca
© AA / Aytuğ Can Sencar
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 182.21, Ankara'da 184.58, İzmir'de 65.85 olarak kaydedildi. Son bir haftada 100 bin kişide vaka sayısı en çok artan iller, Rize, Batman, Diyarbakır, Artvin ve Bingöl oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Temmuz-6 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Koca, Twitter hesabından, il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.
Son bir haftada vaka sayısının en çok Rize, Batman, Diyarbakır, Artvin ve Bingöl'de arttığını bildiren Koca, "En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları düşecek. Aşınızı vakit kaybetmeden olun" ifadelerini kullandı.
İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları da düşecek. pic.twitter.com/5XV1qaIUYn— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 12, 2021
Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritada yer alan verilere göre 31 Temmuz-6 Ağustos'ta her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 182.21, Ankara'da 184.58, İzmir'de 65.85 oldu.
Bakanlığın 24-30 Temmuz verilerine göre 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 168.82, Ankara'da 165.20, İzmir'de 43.30'du.
Siirt, her 100 bin kişide 974.40 vaka ile ilk sırada yer aldı.
Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Rize, Batman, Diyarbakır, Artvin ve Bingöl. En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları düşecek. Aşınızı vakit kaybetmeden olun. pic.twitter.com/FDZHPbF2nm— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 12, 2021