https://tr.sputniknews.com/20210812/bakan-kurum-bartinda-3-binamiz-metruk-halde-yikik-3-binamiz-da-agir-hasarli--1047953331.html

Bakan Kurum: Bartın'da 3 binamız metruk halde yıkık, 3 binamız da ağır hasarlı

Bakan Kurum: Bartın'da 3 binamız metruk halde yıkık, 3 binamız da ağır hasarlı

Bartın'daki selde hasar tespitleri yapılmaya başlandığını açıklayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "3 binamız metruk halde yıkık, 3 binamız da ağır hasarlı... 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T00:19+0300

2021-08-12T00:19+0300

2021-08-12T01:03+0300

türkiye

yangın

sel

bartın

murat kurum

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Bartın'daki sel ile ilgili son durumu açıkladı. Bakan Kurum, "Hasar tespitleri yapılmaya başlandı. 3 binamız metruk halde yıkık, 3 binamız da ağır hasarlı olarak tespit edildi" ifadesini kullandı.Bakanın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

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yangın, sel, bartın, murat kurum