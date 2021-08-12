Bakan Kurum: Bartın'da 3 binamız metruk halde yıkık, 3 binamız da ağır hasarlı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Bartın'daki sel ile ilgili son durumu açıkladı. Bakan Kurum, "Hasar tespitleri yapılmaya başlandı. 3 binamız metruk halde yıkık, 3 binamız da ağır hasarlı olarak tespit edildi" ifadesini kullandı.Bakanın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Bartın'daki selde hasar tespitleri yapılmaya başlandığını açıklayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "3 binamız metruk halde yıkık, 3 binamız da ağır hasarlı olarak tespit edildi" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Bartın'daki sel ile ilgili son durumu açıkladı. Bakan Kurum, "Hasar tespitleri yapılmaya başlandı. 3 binamız metruk halde yıkık, 3 binamız da ağır hasarlı olarak tespit edildi" ifadesini kullandı.
Bakanın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"En geç yarın sabah Bartın-Karabük yolundaki hasarlar giderilecek ve ulaşıma açılacaktır."
"İnşallah en kısa zamanda hem kayıp Arife teyzemize ulaşacak hem de vatandaşlarımızın yaralarını saracak adımları atacağız."