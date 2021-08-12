https://tr.sputniknews.com/20210812/barca-messiye-tekme-atti-diyen-maduro-ben-de-onunla-birlikte-agladim-1047965357.html
'Barça, Messi'ye tekme attı' diyen Maduro: Ben de onunla birlikte ağladım
'Barça, Messi'ye tekme attı' diyen Maduro: Ben de onunla birlikte ağladım
Venezüella'nın sosyalist lideri, ücretinde yarı yarıya indirimi kabul eden Messi'yi tam imza aşamasına gelinmişken son dakikada ağlata ağlata gönderen... 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T12:57+0300
2021-08-12T12:57+0300
2021-08-12T13:08+0300
yaşam
fransa
ispanya
la liga
lionel messi
arjantin
nicolas maduro
venezüella
barcelona
paris saint-germain (psg)
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Gelmiş geçmiş en iyi futbolcu kabul edildiği kadar insanlığıyla da sevilen Lionel Messi'nin finansal fair play gerekçesiyle Barcelona'dan gönderilip Paris Saint-Germain (PSG) ile imzalamasıyla ilgili yorum yapanlar kervanına Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro da katıldı. Ücretinde yarı yarıya indirimi kabul eden Messi'yi tam imza aşamasına gelinmişken son dakikada ağlata ağlata gönderen Barcelona'ya ateş püsküren Latin Amerikalı sosyalist lider, Joan Laporta başkanlığındaki Barça yönetimini Arjantinli futbolcuya 'çirkin bir tekme atmakla' suçladı.'Barca yönetiminin Messi'yi mümkün olduğu kadar çok para kazanmak için kullandıktan sonra fuzuli bulup ıskartaya çıkarttığını' dile getiren Maduro, şöyle konuştu:"Messi'ye yaptıkları çirkin bir şeydi. O ağlarken ben de ağladım. Onu ağlarken görünce ben de ağladım, çünkü Messi adam gibi adam, spor dünyasının bir zaferi. Ve kulüp yöneticilerinin Barcelona'nın sahip olduğu en büyük zafere ne yaptığına söyleyecek söz bulamıyorum. Onlar Messi'ye tekme attılar."Laporta'nın 'zorunlu ayrılık' açıklamasının ardından 13 yaşında geldiği kulübe 21 yıl sonra vedasıyla ilgili 8 Ağustos'ta basın toplantısı düzenleyen 34 yaşındaki Arjantinli futbolcu, kalmak istemesine rağmen La Liga'nın finansal fair play kuralları yüzünden gönderildiğini anlatırken gözyaşlarına boğulmuştu. Messi 10 Ağustos'ta PSG ile 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı.
fransa
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fransa, ispanya, la liga, lionel messi, arjantin, nicolas maduro, venezüella, barcelona, paris saint-germain (psg), finansal fair play (ffp)
'Barça, Messi'ye tekme attı' diyen Maduro: Ben de onunla birlikte ağladım
12:57 12.08.2021 (güncellendi: 13:08 12.08.2021)
Venezüella'nın sosyalist lideri, ücretinde yarı yarıya indirimi kabul eden Messi'yi tam imza aşamasına gelinmişken son dakikada ağlata ağlata gönderen Barcelona'ya ateş püskürdü.
Gelmiş geçmiş en iyi futbolcu kabul edildiği kadar insanlığıyla da sevilen Lionel Messi'nin finansal fair play gerekçesiyle Barcelona'dan gönderilip Paris Saint-Germain (PSG) ile imzalamasıyla ilgili yorum yapanlar kervanına Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro da katıldı. Ücretinde yarı yarıya indirimi kabul eden Messi'yi tam imza aşamasına gelinmişken son dakikada ağlata ağlata gönderen Barcelona'ya ateş püsküren Latin Amerikalı sosyalist lider, Joan Laporta başkanlığındaki Barça yönetimini Arjantinli futbolcuya 'çirkin bir tekme atmakla' suçladı.
'Barca yönetiminin Messi'yi mümkün olduğu kadar çok para kazanmak için kullandıktan sonra fuzuli bulup ıskartaya çıkarttığını' dile getiren Maduro, şöyle konuştu:
"Messi'ye yaptıkları çirkin bir şeydi. O ağlarken ben de ağladım. Onu ağlarken görünce ben de ağladım, çünkü Messi adam gibi adam, spor dünyasının bir zaferi. Ve kulüp yöneticilerinin Barcelona'nın sahip olduğu en büyük zafere ne yaptığına söyleyecek söz bulamıyorum. Onlar Messi'ye tekme attılar."
Laporta'nın 'zorunlu ayrılık' açıklamasının ardından 13 yaşında geldiği kulübe 21 yıl sonra vedasıyla ilgili 8 Ağustos'ta basın toplantısı düzenleyen 34 yaşındaki Arjantinli futbolcu, kalmak istemesine rağmen La Liga'nın finansal fair play kuralları yüzünden gönderildiğini anlatırken gözyaşlarına boğulmuştu. Messi 10 Ağustos'ta PSG ile 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı.