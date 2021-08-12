https://tr.sputniknews.com/20210812/belarusun-gelistirdigi-kovid-19-asisi-2023te-piyasada-1047977918.html

‘Belarus'un geliştirdiği Kovid-19 aşısı 2023'te piyasada’

‘Belarus'un geliştirdiği Kovid-19 aşısı 2023'te piyasada’

Belarus Sağlık Bakanı Dmitriy Pineviç, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdikleri aşıyı 2023’te piyasaya sürmeyi planladıklarını belirtti. 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T19:44+0300

2021-08-12T19:44+0300

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yerli aşı

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Belarus resmi haber ajansı BelTa’nın aktardığına göre, Sağlık Bakanı Dmitriy Pineviç, Kovid-19’a karşı geliştirilen aşının 2023’te piyasaya sürülmesinin planladığını söyledi.Pineviç, Kovid-19’a karşı geliştirilen yerli aşının laboratuvar, deneysel ve endüstriyel olmak üzere üç aşamadan geçeceği ve aşının deneysel üretimi için BelVitunipharm ve Belmedpreparaty tesislerinin kullanılacağını kaydetti.Pineviç, “Oldukça detaylı bir analizden sonra bu yaklaşım onaylandı. Ortak tesis oluşturma mekanizması ekonomik performansı doğrudan etkileyecektir. Şu anda ayrı tesis kurulmasına gerek yok, daha önce denenmiş ve tüm kriterleri karşılayan alanları kullanacağız” ifadelerini kullandı.Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, 7 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, ülkesinin Kovid-19 aşısı geliştirdiğini ve bunun ‘canlı bir aşı’ olduğunu duyurmuştu.

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belarus, aşı, yerli aşı