Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210812/bozkurttaki-sel-felaketinin-boyutu-gun-agarinca-ortaya-cikti-1047958944.html
Bozkurt’taki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Bozkurt’taki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde bilanço gün ağarınca belli oldu. Dere yatağında yer alan birçok binanın çöktüğü görüldü. Çöken binalar... 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T08:07+0300
2021-08-12T08:07+0300
türkiye
afad
kastamonu
sel
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
arama
bozkurt
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0c/1047958818_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_f4f1fba09e46d0a63a920b89f5abd3e3.jpg
türkiye
kastamonu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0c/1047958818_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_7b43731588db716d2de9d141b41c363d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, afad, kastamonu, sel, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), arama, bozkurt

Bozkurt’taki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

08:07 12.08.2021
Abone ol
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde bilanço gün ağarınca belli oldu. Dere yatağında yer alan birçok binanın çöktüğü görüldü. Çöken binalar havadan görüntülendi.
© İHA / DERYA YETİM-AW391718

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yoğun yağış sonrasında Ezine Çayı’nın taşması ile yaşanan sel felaketinin bilançosu gün ağarınca daha çok belli oldu.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yoğun yağış sonrasında Ezine Çayı’nın taşması ile yaşanan sel felaketinin bilançosu gün ağarınca daha çok belli oldu. - Sputnik Türkiye
1/6
© İHA / DERYA YETİM-AW391718

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yoğun yağış sonrasında Ezine Çayı’nın taşması ile yaşanan sel felaketinin bilançosu gün ağarınca daha çok belli oldu.

© İHA / DERYA YETİM-AW391718

Yağışın etkili olduğu ilçede, Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesiyle yaşanan taşkın sonrasında bir çok ev ve iş yeri sular altında kaldı.

Yağışın etkili olduğu ilçede, Ezine Çayı&#x27;nda su seviyesinin yükselmesiyle yaşanan taşkın sonrasında bir çok ev ve iş yeri sular altında kaldı. - Sputnik Türkiye
2/6
© İHA / DERYA YETİM-AW391718

Yağışın etkili olduğu ilçede, Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesiyle yaşanan taşkın sonrasında bir çok ev ve iş yeri sular altında kaldı.

© İHA / DERYA YETİM-AW391718

Havanın aydınlanması ve suların çekilmesi ile dere yatağında yer alan birçok binanın çöktüğü görüldü.

Havanın aydınlanması ve suların çekilmesi ile dere yatağında yer alan birçok binanın çöktüğü görüldü. - Sputnik Türkiye
3/6
© İHA / DERYA YETİM-AW391718

Havanın aydınlanması ve suların çekilmesi ile dere yatağında yer alan birçok binanın çöktüğü görüldü.

© İHA / DERYA YETİM-AW391718

Öte yandan AFAD ekiplerinin çöken binalardaki arama ve kurtarma çalışmaları da sabahın ilk ışıkları ile yeniden başladı.

Öte yandan AFAD ekiplerinin çöken binalardaki arama ve kurtarma çalışmaları da sabahın ilk ışıkları ile yeniden başladı. - Sputnik Türkiye
4/6
© İHA / DERYA YETİM-AW391718

Öte yandan AFAD ekiplerinin çöken binalardaki arama ve kurtarma çalışmaları da sabahın ilk ışıkları ile yeniden başladı.

© İHA / DERYA YETİM-AW391718

JAK timleri de sualtı ve üstü arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

JAK timleri de sualtı ve üstü arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. - Sputnik Türkiye
5/6
© İHA / DERYA YETİM-AW391718

JAK timleri de sualtı ve üstü arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

© İHA / BAYRAM TÜRÜDÜ - DERYA YETİM - REFİK FİDAN - UTKU ŞİMŞEK-AW391718

Çöken binalar havadan görüntülendi.

Çöken binalar havadan görüntülendi. - Sputnik Türkiye
6/6
© İHA / BAYRAM TÜRÜDÜ - DERYA YETİM - REFİK FİDAN - UTKU ŞİMŞEK-AW391718

Çöken binalar havadan görüntülendi.

001000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
09:00İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: Bartın'da 318, Kastamonu'da 210, Sinop'ta 106 kişi tahliye edildi
08:53Hürriyet yazarı Selvi: Erdoğan büyük lider, Türk demokrasisine büyük bir hizmet yaptı
08:14Güney Kore ve Türkiye arasında 2 milyar dolarlık swap anlaşması
08:07Bozkurt’taki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
07:52İstanbul'da 8 ilçede narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
07:42Aydın'da demir kesme makinesi 60 yıllık zeytin ağaçlarını yaktı
07:24Emniyet, Instagram hesaplarının çalınmasına karşı alınacak önlemleri açıkladı
07:16İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi, kabine listesini Meclise sundu
07:03Erzincan’da 6 düzensiz göçmen yakalandı
06:52Bitlis'te şahin avı yapan 2 kişiye 13 bin lira ceza
06:29Japonya'da devlet kurumlarına siber saldırı
06:22Beyoğlu'nda kafede oturan 1'i kadın 2 kişiye silahlı saldırı
06:12Afyonkarahisar'da bir polis memuru karısı, kayınvalidesi, kayınpederini öldürüp intihar etti
05:59AFAD: Kastamonu'da sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetti
05:37Polonya'da hükümet, parlamentoda çoğunluğu kaybetti
05:00ABD'den OPEC+ grubuna 'petrol üretimini artırma' çağrısı
04:38'Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki petrol sızıntısı, açıklanandan 400 bin kat daha fazla'
04:21Kütahya'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
04:06Hurdalıkta çıkan yangın büyümeden söndürüldü
03:39Şanlıurfa'da iki yabancı uyruklu aile arasındaki kavgaya ilişkin, Valilikten provokasyon uyarısı