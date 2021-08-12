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https://tr.sputniknews.com/20210812/bozkurttaki-sel-felaketinin-boyutu-gun-agarinca-ortaya-cikti-1047958944.html
Bozkurt’taki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Bozkurt’taki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde bilanço gün ağarınca belli oldu. Dere yatağında yer alan birçok binanın çöktüğü görüldü. Çöken binalar... 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T08:07+0300
2021-08-12T08:07+0300
2021-08-12T08:07+0300
türkiye
afad
kastamonu
sel
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
arama
bozkurt
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фото, afad, kastamonu, sel, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), arama, bozkurt
Bozkurt’taki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde bilanço gün ağarınca belli oldu. Dere yatağında yer alan birçok binanın çöktüğü görüldü. Çöken binalar havadan görüntülendi.
© İHA / DERYA YETİM-AW391718
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yoğun yağış sonrasında Ezine Çayı’nın taşması ile yaşanan sel felaketinin bilançosu gün ağarınca daha çok belli oldu.
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yoğun yağış sonrasında Ezine Çayı’nın taşması ile yaşanan sel felaketinin bilançosu gün ağarınca daha çok belli oldu.
© İHA / DERYA YETİM-AW391718
Yağışın etkili olduğu ilçede, Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesiyle yaşanan taşkın sonrasında bir çok ev ve iş yeri sular altında kaldı.
Yağışın etkili olduğu ilçede, Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesiyle yaşanan taşkın sonrasında bir çok ev ve iş yeri sular altında kaldı.
© İHA / DERYA YETİM-AW391718
Havanın aydınlanması ve suların çekilmesi ile dere yatağında yer alan birçok binanın çöktüğü görüldü.
Havanın aydınlanması ve suların çekilmesi ile dere yatağında yer alan birçok binanın çöktüğü görüldü.
© İHA / DERYA YETİM-AW391718
Öte yandan AFAD ekiplerinin çöken binalardaki arama ve kurtarma çalışmaları da sabahın ilk ışıkları ile yeniden başladı.
Öte yandan AFAD ekiplerinin çöken binalardaki arama ve kurtarma çalışmaları da sabahın ilk ışıkları ile yeniden başladı.
© İHA / DERYA YETİM-AW391718
JAK timleri de sualtı ve üstü arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
JAK timleri de sualtı ve üstü arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
© İHA / BAYRAM TÜRÜDÜ - DERYA YETİM - REFİK FİDAN - UTKU ŞİMŞEK-AW391718
Çöken binalar havadan görüntülendi.
Çöken binalar havadan görüntülendi.