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https://tr.sputniknews.com/20210812/bursada-palet-fabrikasinda-yangin-1047983568.html
Bursa'da palet fabrikasında yangın
Bursa'da palet fabrikasında yangın
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T23:43+0300
2021-08-12T23:43+0300
2021-08-13T00:10+0300
türkiye
bursa
yangın
müdahale
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Gökçe Mahallesi'nde bulunan bir palet fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
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bursa, yangın, müdahale
Bursa'da palet fabrikasında yangın 23:43 12.08.2021 (güncellendi: 00:10 13.08.2021)
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Gökçe Mahallesi'nde bulunan bir
palet fabrikası
nda bilinmeyen bir nedenle
yangın çıktı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.