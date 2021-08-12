https://tr.sputniknews.com/20210812/bursada-palet-fabrikasinda-yangin-1047983568.html

Bursa'da palet fabrikasında yangın

Bursa'da palet fabrikasında yangın

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T23:43+0300

2021-08-12T23:43+0300

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türkiye

bursa

yangın

müdahale

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Gökçe Mahallesi'nde bulunan bir palet fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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bursa, yangın, müdahale