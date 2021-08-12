https://tr.sputniknews.com/20210812/busenaz-surmeneliye-mehterli-karsilama-su-madalya-bazen-agir-geliyor-80-milyonun-duasi-var--1047976941.html

Busenaz Sürmeneli'ye mehterli karşılama: 'Şu madalya bazen ağır geliyor, 80 milyonun duası var'

Busenaz Sürmeneli'ye mehterli karşılama: 'Şu madalya bazen ağır geliyor, 80 milyonun duası var'

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ﻿﻿altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli, memleketi Trabzon'da tezahüratlar ile karşılandı. 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T18:57+0300

2021-08-12T18:57+0300

2021-08-12T18:57+0300

yaşam

trabzon

olimpiyat oyunları

altın madalya

busenaz sürmeneli

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Havaalanında coşkuyla karışlanan Busenaz Sürmeneli, burada yaptığı açıklamada, kendisinin daha önce bir söz verdiğini ifade ederek, "Bu olimpiyat şehrine olimpiyat altın madalyası yakışır diye sözümü tuttum, madalyayı getirdim. Trabzon'a, Trabzonspor'uma armağan olsun bu madalya. Çok mutluyum, çok gururluyum. Bu madalyada emek var, gözyaşı var, her şey var. Türk kadını yapamaz diyen herkese gelsin. İnşallah daha güzel başarılar ile buraya gelmek nasip olsun. Gerçekten çok mutluyum. Şehri görünce, burada insanları görünce daha da mutlu oluyorum. İyi ki aç kalmışım, susuz kalmışım ki bu madalya buraya gelmiş." dedi.Üstü açık bir otobüsle şehir turu atan Sürmeneli, Trabzon Meydanı'nda yaptığı konuşmada da olimpiyat madalyasının çocukluk ve gençlik hayali olduğunu dile getirdi.Sürmeneli, 13 senedir gece gündüz hocasıyla çalıştığını belirterek, şöyle devam etti:Busenaz Sürmeneli, konuşmasının ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarihi taş binası önünde toplanan vatandaşlar ile tezahüratta bulundu.Busenaz'ın antrenörü Cahit Süme de yaptığı konuşmada, "Yıllar önce spora emek vermiş, sporculuk dönemine Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalyalar kazanmış, Trabzon tarihinde ilk kez olimpiyatlarda kenti temsil etmiş bir kardeşiniz, evladınız olarak, o dönemde olimpiyat madalyası kazanamadık. Ancak içimden hep 'Bu şehre olimpiyat madalyası gelmesi lazım.' dedim. Ellerim, ayaklarım titriyor. 2013 yılında sosyal medyadan bir mesaj paylaşmış, 'Bir gün bu şehre olimpiyat madalyalı sporcu yetiştirecek, bu halkı sokaklara dökeceğim.' demiştim. Allah'a hamdüsenalar olsun. Olimpiyat şehrine olimpiyat madalyalı bir sporcu getirdim. Trabzon tarihinin ilk olimpiyat madalyası, altın madalyası size feda olsun. Çok kısa bir süre kaldı 2024 Paris Olimpiyatları'na. Yine altın madalya hedefiyle gideceğiz. Biz bu madalyayı sizlerin duaları sayesinde kazandık. Dualarınızı bizden eksik etmeyin." ifadelerini kullandı.Sürmeneli, daha sonra sporcusu olduğu Trabzonspor Kulübü'nü de ziyaret etti.

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trabzon, olimpiyat oyunları, altın madalya, busenaz sürmeneli