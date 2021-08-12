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https://tr.sputniknews.com/20210812/buyuk-britanyali-sprinter-ujah-doping-nedeniyle-gecici-men-cezasi-aldi-1047981119.html
Büyük Britanyalı sprinter Ujah, doping nedeniyle geçici men cezası aldı
Büyük Britanyalı sprinter Ujah, doping nedeniyle geçici men cezası aldı
Büyük Britanyalı sprinter Chijindu Ujah'ın doping testi pozitif çıktı. 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T21:56+0300
2021-08-12T21:56+0300
2021-08-12T21:56+0300
dünya
doping
2020 tokyo olimpiyatları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan erkekler 4x100 metre takımı sporcularından 27 yaşındaki Ujah'ın testinde yasaklı Ostarine ve S-23 maddelerine rastlandı.Atletizmde Dürüstlük Birimi (AIU), Ujah'ın geçici olarak men cezası aldığını açıkladı.Ujah'ın dışında Faslı atlet Sadık Mikhou, Gürcü gülleci Benik Abramyan ve Kenyalı sprinter Mark Otieno Odhiambo, testleri pozitif çıktığı için geçici olarak men cezası aldı.
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doping, 2020 tokyo olimpiyatları
Büyük Britanyalı sprinter Ujah, doping nedeniyle geçici men cezası aldı
Büyük Britanyalı sprinter Chijindu Ujah'ın doping testi pozitif çıktı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan erkekler 4x100 metre takımı sporcularından 27 yaşındaki Ujah'ın testinde yasaklı Ostarine ve S-23 maddelerine rastlandı. Atletizmde Dürüstlük Birimi (AIU), Ujah'ın geçici olarak men cezası aldığını açıkladı.
Ujah'ın dışında Faslı atlet
Sadık Mikhou, Gürcü gülleci Benik Abramyan ve Kenyalı sprinter Mark Otieno Odhiambo, testleri pozitif çıktığı için geçici olarak men cezası aldı.