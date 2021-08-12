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https://tr.sputniknews.com/20210812/cezayirdeki-orman-yanginlarinda-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-69a-yukseldi-1047955935.html
Cezayir'deki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 69'a yükseldi
Cezayir'deki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 69'a yükseldi
Cezayir'in 18 eyaletinde çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 69'a çıktığı bildirildi. 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T03:15+0300
2021-08-12T03:15+0300
dünya
cezayir
orman yangını
yas
can kaybı
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Cezayir'de başkentin yaklaşık 100 kilometre doğusundaki Tizi Vizu vilayeti Yargı Konseyi Başsavcısı Abdulkadir Umeyruş düzenlediği basın toplantısında, çıkan yangınlarda yaşamını yitirenlerin sayısının 28'i asker 41'i sivil olmak üzere 69'a yükseldiğini söyledi.Umeyruş, ölenlerin sayısının yüzlerce olabileceğini ancak şu an net sayının bilinemediğini kaydederek, yangınların ülkenin hayrını istemeyenler tarafından çıkarıldığını iddia etti.Öte yandan yangında ölenlerden dolayı ülkede perşembeden itibaren 3 gün yas ilan edildi.Cezayir Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise söz konusu yangınların söndürülmesi için Avrupa Birliği'yle uçak kiralama anlaşması yapıldığı duyuruldu.Açıklamada, kiralanan iki uçağın Yunanistan'daki yangınlarda kullanıldığı ve perşembe gününden itibaren de Cezayir'deki orman yangınlarında kullanılacağı kaydedildi.Cezayir'de 18 eyalette 71 ayrı noktada orman yangını çıktığı belirtiliyor.Ulaşımın oldukça zor olduğu dağlık alanlarda çıkan yangınların söndürülmesinde itfaiye ekiplerinin oldukça zorlandığı, Cezayir ordusunun da ekipler halinde çalışmalara katıldığı ifade ediliyor.Cezayir devlet televizyonu daha önce, ülkedeki yangınlarda 28'i asker 37'si sivil 65 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210811/tunustaki-orman-yanginlarinda-450-hektarlik-alan-kul-oldu-1047948824.html
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cezayir, orman yangını, yas, can kaybı

Cezayir'deki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 69'a yükseldi

03:15 12.08.2021
© REUTERS / Abdelaziz BoumzarCezayir - orman yangını
Cezayir - orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2021
© REUTERS / Abdelaziz Boumzar
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Cezayir'in 18 eyaletinde çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 69'a çıktığı bildirildi.
Cezayir'de başkentin yaklaşık 100 kilometre doğusundaki Tizi Vizu vilayeti Yargı Konseyi Başsavcısı Abdulkadir Umeyruş düzenlediği basın toplantısında, çıkan yangınlarda yaşamını yitirenlerin sayısının 28'i asker 41'i sivil olmak üzere 69'a yükseldiğini söyledi.
Umeyruş, ölenlerin sayısının yüzlerce olabileceğini ancak şu an net sayının bilinemediğini kaydederek, yangınların ülkenin hayrını istemeyenler tarafından çıkarıldığını iddia etti.
Öte yandan yangında ölenlerden dolayı ülkede perşembeden itibaren 3 gün yas ilan edildi.
Cezayir Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise söz konusu yangınların söndürülmesi için Avrupa Birliği'yle uçak kiralama anlaşması yapıldığı duyuruldu.
Açıklamada, kiralanan iki uçağın Yunanistan'daki yangınlarda kullanıldığı ve perşembe gününden itibaren de Cezayir'deki orman yangınlarında kullanılacağı kaydedildi.
Cezayir'de 18 eyalette 71 ayrı noktada orman yangını çıktığı belirtiliyor.
Ulaşımın oldukça zor olduğu dağlık alanlarda çıkan yangınların söndürülmesinde itfaiye ekiplerinin oldukça zorlandığı, Cezayir ordusunun da ekipler halinde çalışmalara katıldığı ifade ediliyor.
Cezayir devlet televizyonu daha önce, ülkedeki yangınlarda 28'i asker 37'si sivil 65 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
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