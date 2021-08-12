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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T00:36+0300
2021-08-12T01:02+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
afganistan
eşref gani
telefon
iran
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile yaptığı görüşmede, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'ye teşekkür etti. Erdoğan, Afganistan'ın biran evvel hak ettiği barış ve istikrara kavuşması için dost ve kardeş Afgan halkının yanında olmayı sürdüreceklerini ifade etti.İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüşmeCumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, göreve başlaması dolayısıyla Reisi'yi tebrik ederek, Türkiye-İran ilişkileri ve bölgesel iş birliğinin her alanda daha da güçleneceğine inandığını belirtti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığ'ından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Togo ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.
türkiye
afganistan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile telefonda görüştü

00:36 12.08.2021 (güncellendi: 01:02 12.08.2021)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile yaptığı görüşmede, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'ye teşekkür etti.
Erdoğan, Afganistan'ın biran evvel hak ettiği barış ve istikrara kavuşması için dost ve kardeş Afgan halkının yanında olmayı sürdüreceklerini ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, göreve başlaması dolayısıyla Reisi'yi tebrik ederek, Türkiye-İran ilişkileri ve bölgesel iş birliğinin her alanda daha da güçleneceğine inandığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığ'ından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Togo ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.
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