https://tr.sputniknews.com/20210812/cumhurbaskani-erdogan-afganistan-cumhurbaskani-gani-ile-telefonda-gorustu-1047953586.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T00:36+0300

2021-08-12T00:36+0300

2021-08-12T01:02+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

afganistan

eşref gani

telefon

iran

ibrahim reisi

togo

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile yaptığı görüşmede, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'ye teşekkür etti. Erdoğan, Afganistan'ın biran evvel hak ettiği barış ve istikrara kavuşması için dost ve kardeş Afgan halkının yanında olmayı sürdüreceklerini ifade etti.İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüşmeCumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, göreve başlaması dolayısıyla Reisi'yi tebrik ederek, Türkiye-İran ilişkileri ve bölgesel iş birliğinin her alanda daha da güçleneceğine inandığını belirtti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığ'ından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Togo ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.

türkiye

afganistan

iran

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recep tayyip erdoğan, afganistan, eşref gani, telefon, iran, ibrahim reisi, togo