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https://tr.sputniknews.com/20210812/cumhurbaskani-erdogan-ile-sudan-egemenlik-konseyi-baskani-el-burhan-ortak-aciklama-yapiyor-1047977128.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sudan ile dayanışma içinde ilişkileri sürdürmeye kararlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sudan ile dayanışma içinde ilişkileri sürdürmeye kararlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral el-Burhan, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı. 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T19:10+0300
2021-08-12T19:10+0300
2021-08-12T19:35+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
sudan
tören
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ortak basın toplantısı düzenledi.Erdoğan, "Kardeş Sudan halkının ve yönetiminin yanında olmaya, gelecekte dayanışma içinde ilişkileri sürdürmeye kararlıyız" dedi.Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ise "Türkiye her daim Sudan'ın yanında yer almıştır" ifadesini kullandı.
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recep tayyip erdoğan, sudan, tören
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sudan ile dayanışma içinde ilişkileri sürdürmeye kararlıyız 19:10 12.08.2021 (güncellendi: 19:35 12.08.2021)
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral el-Burhan, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ortak basın toplantısı düzenledi.
Erdoğan, "Kardeş Sudan halkının ve yönetiminin yanında olmaya, gelecekte dayanışma içinde ilişkileri sürdürmeye kararlıyız" dedi.
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ise "Türkiye her daim Sudan'ın yanında yer almıştır" ifadesini kullandı.