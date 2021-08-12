Eski model Deniz Akkaya, “Şişman ve çirkin insanlarla görüşmüyorum. Çünkü yeme bozukluğu da kendine bakmamak da bir duygusal rahatsızlıktır. Bile bile... 12.08.2021, Sputnik Türkiye

Deniz Akkaya: Şişman ve çirkin insanlarla görüşmüyorum

© Fotoğraf : Twitter Deniz Akkaya © Fotoğraf : Twitter

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Eski model Deniz Akkaya, “Şişman ve çirkin insanlarla görüşmüyorum. Çünkü yeme bozukluğu da kendine bakmamak da bir duygusal rahatsızlıktır. Bile bile sorunlarına sarılan bir insan intihar ediyor demektir. İntihara meyilli biriyle de arkadaşlık etmem” dedi.