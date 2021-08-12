Deniz Akkaya, YouTube’da yayınlanan Armağan Çağlayan’ın 'Dur Bi Dinle' programına konuk oldu.Katıldığı programda Akkaya, “Şişmanlar ve çirkinlerle görüşmek istemiyorum” açıklamasını yineleyerek şu ifadeleri kullandı:
Eski model Deniz Akkaya, “Şişman ve çirkin insanlarla görüşmüyorum. Çünkü yeme bozukluğu da kendine bakmamak da bir duygusal rahatsızlıktır. Bile bile sorunlarına sarılan bir insan intihar ediyor demektir. İntihara meyilli biriyle de arkadaşlık etmem” dedi.
Deniz Akkaya, YouTube’da yayınlanan Armağan Çağlayan’ın 'Dur Bi Dinle' programına konuk oldu.
Katıldığı programda Akkaya, “Şişmanlar ve çirkinlerle görüşmek istemiyorum” açıklamasını yineleyerek şu ifadeleri kullandı:
Biz hasta taraflarımıza bile bile sarılmamalıyız. Şişmanlarla görüşmüyorum çünkü görüşlerimiz ayrı. Anoreksiklerde de arkadaşlık kuramam. Aynaya baktığında çözebileceğin sorunları elimizin tersiyle itmemeliyiz. Yeme bozukluğu bir duygusal rahatsızlıktır, üstüne çalışmak gerek. Sorunlarına sarılan bir insan intihar ediyor demektir. İntihara meyilli biriyle de arkadaşlık etmem.