https://tr.sputniknews.com/20210812/disisleri-bakan-yardimcisi-kaymakcidan-avusturyali-bakana-siginmacilar-konusunda-tepki-1047966496.html

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı'dan Avusturyalı Bakan'a sığınmacılar konusunda tepki

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı'dan Avusturyalı Bakan'a sığınmacılar konusunda tepki

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer’in sığınmacılar konusunda Türkiye’yi provokasyonla suçlamasına tepki... 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T13:39+0300

2021-08-12T13:39+0300

2021-08-12T13:39+0300

türkiye

türkiye

avusturya

sığınmacı

sığınmacı krizi

sığınmacı krizi

sığınmacı akını

afgan sığınmacı

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Kaymakcı, Twitter’dan Nehammer’in Türkiye’yi sığınmacılar konusunda provokasyon yapmakla itham eden paylaşımlarına yanıt verdi.Paylaşımında, Nehammer’e "Avrupa’nın geri kalanının yükünün çoğunu alarak 4,2 milyon mülteciye cömertçe ev sahipliği yapan Türkiye'ye takıntının sebebi nedir?" sorusunu yönelten Kaymakcı, Türkiye’nin AB’yi, giderek bir küresel sınamaya dönüşen düzensiz göç konusunda provoke veya tehdit etmediğini, Birliği bu konuda birlikte hareket etmeye çağırdığını belirtti.

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