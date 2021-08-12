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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı'dan Avusturyalı Bakan'a sığınmacılar konusunda tepki
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı'dan Avusturyalı Bakan'a sığınmacılar konusunda tepki
Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer’in sığınmacılar konusunda Türkiye’yi provokasyonla suçlamasına tepki... 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T13:39+0300
2021-08-12T13:39+0300
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sığınmacı
sığınmacı krizi
sığınmacı krizi
sığınmacı akını
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Kaymakcı, Twitter’dan Nehammer’in Türkiye’yi sığınmacılar konusunda provokasyon yapmakla itham eden paylaşımlarına yanıt verdi.Paylaşımında, Nehammer’e "Avrupa’nın geri kalanının yükünün çoğunu alarak 4,2 milyon mülteciye cömertçe ev sahipliği yapan Türkiye'ye takıntının sebebi nedir?" sorusunu yönelten Kaymakcı, Türkiye’nin AB’yi, giderek bir küresel sınamaya dönüşen düzensiz göç konusunda provoke veya tehdit etmediğini, Birliği bu konuda birlikte hareket etmeye çağırdığını belirtti.
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türkiye, avusturya, sığınmacı, sığınmacı krizi, sığınmacı krizi, sığınmacı akını, afgan sığınmacı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı'dan Avusturyalı Bakan'a sığınmacılar konusunda tepki

13:39 12.08.2021
© AAFaruk Kaymakcı
Faruk Kaymakcı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2021
© AA
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer’in sığınmacılar konusunda Türkiye’yi provokasyonla suçlamasına tepki göstererek Avrupa Birliği’ni düzensiz göçe karşı birlikte hareket etmeye çağırdı.
Kaymakcı, Twitter’dan Nehammer’in Türkiye’yi sığınmacılar konusunda provokasyon yapmakla itham eden paylaşımlarına yanıt verdi.
Paylaşımında, Nehammer’e "Avrupa’nın geri kalanının yükünün çoğunu alarak 4,2 milyon mülteciye cömertçe ev sahipliği yapan Türkiye'ye takıntının sebebi nedir?" sorusunu yönelten Kaymakcı, Türkiye’nin AB’yi, giderek bir küresel sınamaya dönüşen düzensiz göç konusunda provoke veya tehdit etmediğini, Birliği bu konuda birlikte hareket etmeye çağırdığını belirtti.
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