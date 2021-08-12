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Doç. Dr. Doğan'dan Delta varyantı uyarısı: 'Yalancı güven hissi hataya götürür'
Doç. Dr. Doğan'dan Delta varyantı uyarısı: 'Yalancı güven hissi hataya götürür'
Doç. Dr. Mustafa Doğan, Delta varyantının seyrine ilişkin olarak “40 yaş üzerindeki hastaların daha yüksek aşılanma oranlarına sahip olması nedeniyle biz artık... 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T10:13+0300
2021-08-12T10:13+0300
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mustafa doğan
koronavirüs
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Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, Delta varyantının bulaş yeteneğini artırmış bir varyant olduğunu, bunu önlemenin en önemli yolunun ise maske, mesafe ve hijyen olduğunu söyledi. Son dönemde daha çok aşı olmayan 30 yaş altındaki hastaların hastaneye yattığına dikkat çeken Doç. Dr. Doğan, yalancı güven hissinin kişiyi hataya götüreceğini dile getirdi.Açık hava veya sıcak havanın virüsün bulaşıp bulaşmaması üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını kaydeden Doç. Dr. Mustafa Doğan, “Delta varyantı bir önceki varyanta göre bulaş yeteneğini biraz daha artırmıştır. Açık havalar sıcak havaların virüsün bulaşması ya da bulaşmaması üzerine herhangi bir katkısı yoktur. Temel önlem maske, mesafe ve hijyendir. Açık havada dolaşacak, gezi yapacak, park bahçelere gidecek olan vatandaşlarımızın özellikle mesafe kuralına uymalarını öneriyoruz” diye konuştu.'Kalp ve akciğer hastaları yüksek risk altında'Maske takmama düşüncesinin mantıklı olmadığını söyleyen Doç. Dr. Doğan, özellikle kalp ve akciğer hastalarının dikkatli olmalarını ifade etti. Doç. Dr. Doğan, “İki metreden yakın mesafede bulunacaksak maskemizi takmaya özen gösterelim. Özellikle, kalp, akciğer rahatsızlığı olanlar bu hastalarımız yine yüksek risk altında” dedi.'30 yaş altını daha fazla hastaneye kabul ediyoruz'Son dönemde özellikle aşı olmamış 30 yaş altı hastaların hastaneye daha fazla yattığını belirten Doç. Dr. Doğan, “Özellikle aşılama oranlarının belli düzeyin üzerinde olması ve yetişkin hastaların 50 yaş üzerinde olması veya 40 yaş üzerindeki hastaların daha yüksek aşılanma oranlarına sahip olması nedeniyle biz artık daha genç yaştaki hastalarımızı hastanemize kabul ediyoruz. Özellikle son zamanlarda 30 yaşındaki bir hastamızı yoğun bakım ünitesine aldık. Yalancı bir güven hissi bizi hataya götürür. Hayatımızı tehlikeye atmaya sebep olur. Aşılamada ülke olarak ülke olarak üst sıralardayız. İller bazında ise bizde mavi kategorisinde bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.
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türkiye, mustafa doğan, koronavirüs, koronavirüs aşısı, koronavirüs tedbirleri

Doç. Dr. Doğan'dan Delta varyantı uyarısı: 'Yalancı güven hissi hataya götürür'

10:13 12.08.2021
© REUTERS / UMIT BEKTASTürkiye - koronavirüs - kalabalık
Türkiye - koronavirüs - kalabalık - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2021
© REUTERS / UMIT BEKTAS
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Doç. Dr. Mustafa Doğan, Delta varyantının seyrine ilişkin olarak “40 yaş üzerindeki hastaların daha yüksek aşılanma oranlarına sahip olması nedeniyle biz artık daha genç yaştaki hastalarımızı hastanemize kabul ediyoruz. Yalancı bir güven hissi bizi hataya götürür" dedi.
Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, Delta varyantının bulaş yeteneğini artırmış bir varyant olduğunu, bunu önlemenin en önemli yolunun ise maske, mesafe ve hijyen olduğunu söyledi.
Son dönemde daha çok aşı olmayan 30 yaş altındaki hastaların hastaneye yattığına dikkat çeken Doç. Dr. Doğan, yalancı güven hissinin kişiyi hataya götüreceğini dile getirdi.
Açık hava veya sıcak havanın virüsün bulaşıp bulaşmaması üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını kaydeden Doç. Dr. Mustafa Doğan, “Delta varyantı bir önceki varyanta göre bulaş yeteneğini biraz daha artırmıştır. Açık havalar sıcak havaların virüsün bulaşması ya da bulaşmaması üzerine herhangi bir katkısı yoktur. Temel önlem maske, mesafe ve hijyendir. Açık havada dolaşacak, gezi yapacak, park bahçelere gidecek olan vatandaşlarımızın özellikle mesafe kuralına uymalarını öneriyoruz” diye konuştu.

'Kalp ve akciğer hastaları yüksek risk altında'

Maske takmama düşüncesinin mantıklı olmadığını söyleyen Doç. Dr. Doğan, özellikle kalp ve akciğer hastalarının dikkatli olmalarını ifade etti. Doç. Dr. Doğan, “İki metreden yakın mesafede bulunacaksak maskemizi takmaya özen gösterelim. Özellikle, kalp, akciğer rahatsızlığı olanlar bu hastalarımız yine yüksek risk altında” dedi.
Koronavirüs - pozitif - test - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2021
Kovid-19 PCR testlerinde varyant endişesi
09:16
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'30 yaş altını daha fazla hastaneye kabul ediyoruz'

Son dönemde özellikle aşı olmamış 30 yaş altı hastaların hastaneye daha fazla yattığını belirten Doç. Dr. Doğan, “Özellikle aşılama oranlarının belli düzeyin üzerinde olması ve yetişkin hastaların 50 yaş üzerinde olması veya 40 yaş üzerindeki hastaların daha yüksek aşılanma oranlarına sahip olması nedeniyle biz artık daha genç yaştaki hastalarımızı hastanemize kabul ediyoruz. Özellikle son zamanlarda 30 yaşındaki bir hastamızı yoğun bakım ünitesine aldık. Yalancı bir güven hissi bizi hataya götürür. Hayatımızı tehlikeye atmaya sebep olur. Aşılamada ülke olarak ülke olarak üst sıralardayız. İller bazında ise bizde mavi kategorisinde bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.
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