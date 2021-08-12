Dolar/TL, Merkez Bankası'nın faiz kararıyla 8.55'in altına çekildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayı PPK toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. Karar, piyasalarda oluşan beklentilere paralel olarak politika faizinin sabit bırakılması yönünde oldu.Hafta boyunca 8.65 civarında değerlenen dolar/TL kuru, karar öncesinde 8.55 seviyelerine kadar çekilmişti. Faiz kararı açıklanmadan dakikalar önce 8.58'lerdeki kur 8.53'ün altına kadar geriledi. Euro/TL ise 10.0295'e çekildi.Karar öncesinde yüzde 1.2 civarı primli seyreden BİST 100 Endeksi, kararla birlikte kazanımlarını bir miktar daha artırdı. BİST 100, saat 14:16'da yüzde 1.68 artışla 1.434 puandan girdi.
Dolar/TL kuru, Merkez Bankası'nın faizleri değiştirmeme kararıyla birlikte 8.55'in altına çekildi. Euro/TL 10.03'ün altında değerleniyor. Böylece Türk Lirası, dolar ve euro karşısında bugün yüzde 1'in üzerinde güçlendi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayı PPK toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. Karar, piyasalarda oluşan beklentilere paralel olarak politika faizinin sabit bırakılması yönünde oldu.
Hafta boyunca 8.65 civarında değerlenen dolar/TL kuru, karar öncesinde 8.55 seviyelerine kadar çekilmişti. Faiz kararı açıklanmadan dakikalar önce 8.58'lerdeki kur 8.53'ün altına kadar geriledi. Euro/TL ise 10.0295'e çekildi.
Karar öncesinde yüzde 1.2 civarı primli seyreden BİST 100 Endeksi, kararla birlikte kazanımlarını bir miktar daha artırdı. BİST 100, saat 14:16'da yüzde 1.68 artışla 1.434 puandan girdi.