https://tr.sputniknews.com/20210812/dso-uzmani-kovid-19da-sifir-numarali-hasta-vuhan-viroloji-enstitusunun-bir-calisani-olabilir-1047972827.html

DSÖ uzmanı: Kovid-19'da sıfır numaralı hasta, Vuhan Viroloji Enstitüsü'nün bir çalışanı olabilir

DSÖ uzmanı: Kovid-19'da sıfır numaralı hasta, Vuhan Viroloji Enstitüsü'nün bir çalışanı olabilir

Kovid-19'un Vuhan'daki laboratuvardan sızdığına dair Amerikan iddiasına yeni bir açılım geldi. DSÖ yetkilisi Embarek, Kovid-19 pandemisinde hasta sıfırın... 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T17:09+0300

2021-08-12T17:09+0300

2021-08-12T17:25+0300

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ABD'nin Çin'e karşı stratejik savaşına malzeme ettiği koronavirüs pandemisinin kökeniyle ilgili selefi Donald Trump'ın ardından Başkan Joe Biden da Vuhan'daki laboratuvar olabileceğine dair soruşturma yürütürken, BM'ye bağlı Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) üst düzey bir isminden beklenmedik bir iddia geldi. DSÖ'nün gıda güvenliği ve hayvanlardan insanlara bulaşabilen hastalıklar uzmanı olarak Çin'in Vuhan kentinde Kovid'in kaynağını araştıran DSÖ heyetine başkanlık etmiş Peter Ben Embarek, araştırmayla ilgili raporun itibar etmediği bir iddia ortaya attı.TV2'ye konuşan Danimarkalı uzman, sıfır numaralı Kovid hastasının, yarasalar üzerinde araştırma yapan Vuhan'daki laboratuvarın bir çalışını olabileceğini ileri sürdü. DSÖ'nün Vuhan incelemesi raporunda ise laboratuvardan sızdığı iddiası 'son derece düşük ihtimal' diye nitelenmişti. Washington'ın tezi, pandemiye neden olan virüsün Vuhan Viroloji Enstitüsü'nden kazara kaçtığı veya kasten yayıldığı yönünde. DSÖ'de program yöneticiliği de yapan Embarek ise uzun yıllar ABD'den de mali destek alan Vuhan Viroloji Enstitüsü'nün yarasalar üzerinde koronavirüs araştırmalarına dikkat çekerek bunun için yarasa toplanırken enfeksiyonun gerçekleşmiş olabileceğini söyledi. Danimarkalı uzman, "Numune alırken sahada bir çalışanın enfekte olması, olası hipotezlerden biri. Burası, virüsün yarasadan doğrudan insana sıçradığı yer. Bu durumda o kişinin herhangi bir köylü ya da yarasalarla düzenli teması olan bir başkası yerine bir laboratuvar çalışanı olması gerekir. Dolayısıyla bu gerçekten olasılıklar kategorisi içinde" dedi.

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abd, çin, danimarka, dünya sağlık örgütü (dsö), yarasa, uzman, vuhan, vuhan viroloji enstitüsü