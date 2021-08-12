Emniyet, Instagram hesaplarının çalınmasına karşı alınacak önlemleri açıkladı

"Farklı birisinin hesabınıza giriş yaptığı anda haberinizin olması için 'şüpheli giriş uyarıları' açılmalı. Sosyal medya hesabınıza kayıtlı e-posta ve telefon numarası güncel olmalı. Hesap güvenliği için en az altı rakam, harf ve noktalama işaretlerinden oluşan güçlü şifre oluşturulmalı. Şifreler, internette kullanılan diğer şifrelerden farklı olmalı. Instagram 'iki faktörlü kimlik doğrulama' özelliği açılmalı. Instagram hesabının parolası, asla bir başka kişiyle veya bir uygulamayla/web sitesiyle paylaşılmamalı ve farklı mecralarda hesaba giriş yapılmamalı.