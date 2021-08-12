Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20210812/emniyet-instagram-hesaplarinin-calinmasina-karsi-alinacak-onlemleri-acikladi-1047958385.html
Emniyet, Instagram hesaplarının çalınmasına karşı alınacak önlemleri açıkladı
Emniyet, Instagram hesaplarının çalınmasına karşı alınacak önlemleri açıkladı
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya hesaplarının çalınmasına karşı vatandaşları uyardı. 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T07:24+0300
2021-08-12T07:24+0300
instagram
emniyet genel müdürlüğü (egm)
paylaşım
siberay
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/06/1044436044_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_80327fd751720834f549e8311cb747de.jpg
Güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik etmek amacıyla Ağustos 2020'de kurulan SİBERAY'da vatandaşların sosyal medya hesaplarının güvenliğini sağlamaları için alınacak önlemlere yer verildi.Çoğunlukla Instagram platformu üzerinden gerçekleştirilen bu tarz saldırı girişimlerine maruz kalmamak için yapılması gerekenler şöyle sıralandı:Uygunsuz içerik, spam, rahatsız edici içerik, başka bir profili taklit etme ve kişiye ait özel bilgilerin paylaşılması konularında Instagram yardım merkezine başvurulabileceği belirtilirken Instagram'daki bir taklit hesabın, "https://help.instagram.com/contact/636276399721841" linkinden şikayet edilebileceği bildirildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/06/1044436044_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_eab4ff656b8c2586b20590e30e29b804.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
instagram, emniyet genel müdürlüğü (egm), paylaşım, siberay

Emniyet, Instagram hesaplarının çalınmasına karşı alınacak önlemleri açıkladı

07:24 12.08.2021
© AAInstagram / sosyal medya
Instagram / sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2021
© AA
Abone ol
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya hesaplarının çalınmasına karşı vatandaşları uyardı.
Güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik etmek amacıyla Ağustos 2020'de kurulan SİBERAY'da vatandaşların sosyal medya hesaplarının güvenliğini sağlamaları için alınacak önlemlere yer verildi.
Çoğunlukla Instagram platformu üzerinden gerçekleştirilen bu tarz saldırı girişimlerine maruz kalmamak için yapılması gerekenler şöyle sıralandı:
"Farklı birisinin hesabınıza giriş yaptığı anda haberinizin olması için 'şüpheli giriş uyarıları' açılmalı. Sosyal medya hesabınıza kayıtlı e-posta ve telefon numarası güncel olmalı. Hesap güvenliği için en az altı rakam, harf ve noktalama işaretlerinden oluşan güçlü şifre oluşturulmalı. Şifreler, internette kullanılan diğer şifrelerden farklı olmalı. Instagram 'iki faktörlü kimlik doğrulama' özelliği açılmalı. Instagram hesabının parolası, asla bir başka kişiyle veya bir uygulamayla/web sitesiyle paylaşılmamalı ve farklı mecralarda hesaba giriş yapılmamalı.
Güvenilmeyen bir Wi-Fi ağı veya cihaz üzerinden hesaba giriş yapılmamalı. Ortak kullanılan teknolojik cihazlarla sosyal medya hesaplarına giriş yapıldığında mutlaka çıkış yapılmalı. 'Beni hatırla' özelliği aktif hale getirilmemeli. 'Beni hatırla' özelliği açık kaldığında tarayıcılar ve uygulamalar kapatılsa bile sosyal medya hesaplarına başka kişiler ulaşabilir."
Uygunsuz içerik, spam, rahatsız edici içerik, başka bir profili taklit etme ve kişiye ait özel bilgilerin paylaşılması konularında Instagram yardım merkezine başvurulabileceği belirtilirken Instagram'daki bir taklit hesabın, "https://help.instagram.com/contact/636276399721841" linkinden şikayet edilebileceği bildirildi.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
07:24Emniyet, Instagram hesaplarının çalınmasına karşı alınacak önlemleri açıkladı
07:16İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi, kabine listesini Meclise sundu
07:03Erzincan’da 6 düzensiz göçmen yakalandı
06:52Bitlis'te şahin avı yapan 2 kişiye 13 bin lira ceza
06:29Japonya'da devlet kurumlarına siber saldırı
06:22Beyoğlu'nda kafede oturan 1'i kadın 2 kişiye silahlı saldırı
06:12Afyonkarahisar'da bir polis memuru karısı, kayınvalidesi, kayınpederini öldürüp intihar etti
05:59AFAD: Kastamonu'da sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetti
05:37Polonya'da hükümet, parlamentoda çoğunluğu kaybetti
05:00ABD'den OPEC+ grubuna 'petrol üretimini artırma' çağrısı
04:38'Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki petrol sızıntısı, açıklanandan 400 bin kat daha fazla'
04:21Kütahya'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
04:06Hurdalıkta çıkan yangın büyümeden söndürüldü
03:39Şanlıurfa'da iki yabancı uyruklu aile arasındaki kavgaya ilişkin, Valilikten provokasyon uyarısı
03:17Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Sağlık krizini arkamızda bırakmış değiliz
03:15Cezayir'deki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 69'a yükseldi
02:50Shell, Nijerya'daki Ogoni halkına 110 milyon dolar tazminat ödeyecek
02:44'Ölmeye geldim' dedi bacağından vuruldu
02:12'Merhaba Rusya': Türkiye heyeti Rossotrudniçestvo’nun etkinliğine katılmak için Moskova’da
01:50İstanbul 'Yeditepe Huzur' uygulamasında 171 bin 349 TL para cezası uygulandı