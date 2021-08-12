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Erzincan’da 6 düzensiz göçmen yakalandı
Erzincan’da 6 düzensiz göçmen yakalandı
Erzincan'da bir otomobilde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı. 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T07:03+0300
2021-08-12T07:03+0300
2021-08-12T07:03+0300
türkiye
istanbul
afganistan
kaçak göçmen
ağrı
göçmen
erzincan
doğubayazıt
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında, E.Y. idaresindeki otomobili durdurdu. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İstanbul'a gitmek üzere yola çıktığı tespit edilen araçta, yasal olmayan yollarla Türkiye'ye giren Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen bulundu.Göçmenlerin Türkiye'ye kaçak girişlerini organize ettiği iddiasıyla E.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Kimlik tespiti için spor salonuna götürülen göçmenlerin işlemlerin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
türkiye
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afganistan
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istanbul, afganistan, kaçak göçmen, ağrı, göçmen, erzincan, doğubayazıt
Erzincan’da 6 düzensiz göçmen yakalandı
Erzincan'da bir otomobilde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri,
Erzincan
-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında, E.Y. idaresindeki otomobili durdurdu.
Ağrı'
nın
Doğubayazıt
ilçesinden
İstanbul
'a gitmek üzere yola çıktığı tespit edilen araçta, yasal olmayan yollarla Türkiye'ye giren
Afganistan
uyruklu 6
düzensiz
göçmen bulundu.
Göçmenlerin Türkiye'ye kaçak girişlerini organize ettiği iddiasıyla E.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kimlik tespiti için spor salonuna götürülen göçmenlerin işlemlerin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.