https://tr.sputniknews.com/20210812/erzincanda-6-duzensiz-gocmen-yakalandi-1047958111.html

Erzincan’da 6 düzensiz göçmen yakalandı

Erzincan’da 6 düzensiz göçmen yakalandı

Erzincan'da bir otomobilde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı. 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T07:03+0300

2021-08-12T07:03+0300

2021-08-12T07:03+0300

türkiye

istanbul

afganistan

kaçak göçmen

ağrı

göçmen

erzincan

doğubayazıt

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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında, E.Y. idaresindeki otomobili durdurdu. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İstanbul'a gitmek üzere yola çıktığı tespit edilen araçta, yasal olmayan yollarla Türkiye'ye giren Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen bulundu.Göçmenlerin Türkiye'ye kaçak girişlerini organize ettiği iddiasıyla E.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Kimlik tespiti için spor salonuna götürülen göçmenlerin işlemlerin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

türkiye

istanbul

afganistan

ağrı

erzincan

doğubayazıt

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istanbul, afganistan, kaçak göçmen, ağrı, göçmen, erzincan, doğubayazıt