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Erzincan’da 6 düzensiz göçmen yakalandı
Erzincan’da 6 düzensiz göçmen yakalandı
Erzincan'da bir otomobilde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı. 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T07:03+0300
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istanbul
afganistan
kaçak göçmen
ağrı
göçmen
erzincan
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında, E.Y. idaresindeki otomobili durdurdu. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İstanbul'a gitmek üzere yola çıktığı tespit edilen araçta, yasal olmayan yollarla Türkiye'ye giren Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen bulundu.Göçmenlerin Türkiye'ye kaçak girişlerini organize ettiği iddiasıyla E.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Kimlik tespiti için spor salonuna götürülen göçmenlerin işlemlerin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
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afganistan
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Erzincan’da 6 düzensiz göçmen yakalandı

07:03 12.08.2021
© AA / Kemal ÖzdemirErzincan'da bir otomobilde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.Y. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Erzincan'da bir otomobilde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.Y. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2021
© AA / Kemal Özdemir
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Erzincan'da bir otomobilde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında, E.Y. idaresindeki otomobili durdurdu.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İstanbul'a gitmek üzere yola çıktığı tespit edilen araçta, yasal olmayan yollarla Türkiye'ye giren Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen bulundu.
Göçmenlerin Türkiye'ye kaçak girişlerini organize ettiği iddiasıyla E.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kimlik tespiti için spor salonuna götürülen göçmenlerin işlemlerin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
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