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TÜRKİYE'NİN YANGINLARLA MÜCADELESİ
Türkiye 28 Temmuz'da başlayan ve 53 ile yayılan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Son resmi verilere göre, 270 orman yangınının 267'si kontrol altına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20210812/focadaki-orman-yanginina-havadan-ve-karadan-mudahale-1047972440.html
Foça'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale
Foça'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale
İzmir’in Foça ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler havadan ve karadan yangına müdahale ediyor. 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T16:53+0300
2021-08-12T17:02+0300
türkiye'nin yanginlarla mücadelesi
izmir
türkiye
yangın
orman yangını
foça
itfaiye
müdahale
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Foça ilçesi Kozbeyli bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın sonrası bölgeye ekipler sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter ve 9 arazözün yangına müdahale ettiği belirtildi.
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izmir, türkiye, yangın, orman yangını, foça, itfaiye, müdahale

Foça'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale

16:53 12.08.2021 (güncellendi: 17:02 12.08.2021)
© İHAFoça'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale
Foça'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2021
© İHA
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İzmir’in Foça ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.
Foça ilçesi Kozbeyli bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangın sonrası bölgeye ekipler sevk edildi.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter ve 9 arazözün yangına müdahale ettiği belirtildi.
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