https://tr.sputniknews.com/20210812/fransada-16-yasindaki-gocmen-cocugun-yasa-disi-sekilde-ulkeden-atildigi-ortaya-cikti-1047974729.html

Fransa'da 16 yaşındaki göçmen çocuğun yasa dışı şekilde ülkeden atıldığı ortaya çıktı

Fransa'da 16 yaşındaki göçmen çocuğun yasa dışı şekilde ülkeden atıldığı ortaya çıktı

Fransa'da Paris emniyetinin 16 yaşındaki Senegal asıllı göçmen çocuğu yasa dışı şekilde uçağa bindirerek ülkesine geri gönderdiği öğrenildi. 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T17:56+0300

2021-08-12T17:56+0300

2021-08-12T17:56+0300

dünya

fransa

ab

göçmen

mülteci

çocuk

afgan

güvenlik

karar

sınır dışı

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Fransız gazetesi l'Humanite'nin haberine göre, 28 Temmuz'da Nanterre Mahkemesi'nin, sosyal yardım programına dahil edilmesine karar verdiği refakatçisiz çocuk göçmen Ousmane, 7 Ağustos'ta Sınır Tanımayan Eğitim Ağı'nın (RESF) toplantısına katıldıktan sonra Paris'in 18. bölgesinde kaldığı yere gitmek için metroya bindi.Metroda Ousmane'ye bilet ve kimlik kontrolü yapan polisler, yanında geçerli kimlik olmadığı gerekçesiyle 16 yaşındaki genci, Porte de Clichy Karakoluna götürdü.Ousmane'nin yanındaki arkadaşı, RESF'den Nadine Garrigues ve diğer yetkilileri durumdan haberdar etse de Garrigues karakola ulaşamadı.Paris Polis Müdürlüğü birkaç saat içinde Ousmane'nin Fransa'dan sınır dışı edilmesi için yazı çıkardı.RESF gönüllüleri, aynı gün akşam Paris'te idari gözetim merkezine alınan Ousmane'nin ertesi sabah uçağa bindirilerek Senegal'e gönderildiğini öğrendi.Garrigues, Ousmane ile konuştuğunu ve gencin geri geleceğini söylediğini aktardı.RESF yetkilileri, Ousmane'nin, sınır dışı edilmemiş olsaydı, mahkemenin kararıyla eylülde eğitime başlayabileceğini bildirdi.Yetkililer, Paris polisinin devlet bakımındaki 18 yaşından küçük gençleri toplayarak sınır dışı etme kararı almasına alışık olduklarını, ancak bir çocuğun 24 saat içinde sınır dışı edilmesiyle ilk defa karşılaştıklarını kaydetti.Öte yandan RESF, Paris Polis Müdürlüğünün Ousmane'yi yasa dışı şekilde ülkesine geri göndermesiyle ilgili olarak Fransa Ombudsmanına başvurdu.Fransa yasalarına göre, refakatçisiz çocuk göçmenler ilke olarak sınır dışı edilemiyor.

https://tr.sputniknews.com/20210812/fransa-afgan-gocmenlerin-sinir-disi-edilmesini-durdurdu--1047966599.html

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fransa, ab, göçmen, mülteci, çocuk, afgan, güvenlik, karar, sınır dışı