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Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükseldi
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükseldi
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmasında konuk olduğu İskoçya temsilcisi St. Johnstone'u 4-2 mağlup eden Galatasaray, play-off turuna yükseldi. 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T22:53+0300
2021-08-12T22:53+0300
2021-08-12T22:53+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
galatasaray
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükseldi
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmasında konuk olduğu İskoçya temsilcisi St. Johnstone'u 4-2 mağlup eden Galatasaray, play-off turuna yükseldi.