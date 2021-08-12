https://tr.sputniknews.com/20210812/gamaleya-enstitusu-sputnik-v-hastaneye-kaldirilma-riskini-20-kat-azaltiyor--1047954487.html

Gamaleya Enstitüsü: Sputnik V, hastaneye kaldırılma riskini 20 kat azaltıyor

Gamaleya Enstitüsü: Sputnik V, hastaneye kaldırılma riskini 20 kat azaltıyor

Gamaleya Enstitüsü’nün bilimsel çalışmalardan sorumlu Direktör Yardımcısı Denis Logunov, enstitü tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısı Sputnik V’nin... 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T01:10+0300

2021-08-12T01:10+0300

2021-08-12T01:12+0300

koronavirüs

rusya

mihail muraşko

koronavirüs aşısı

sputnik v

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0b/1047912212_0:0:2903:1634_1920x0_80_0_0_b9dbd80f3e18705557298b9e03e972d9.jpg

Denis Logunov, bugünkü basın toplantısında, Sputnik V aşısının yeni Kovid-19 varyantlarına karşı etkili olup olmadığı sorusuna, “Evet etkili. Sputnik’in, hastalığın ağır seyri ve hastaneye kaldırılma olasılığına karşı halâ yüksek etkiye sahip olduğunu görüyoruz. Bu yüzden eğer aşılandıysanız, hastaneye kaldırılma olasılığınız aşılanmayanlara göre 20 kat daha az” yanıtını verdi.Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko da Sputnik V aşısının delta varyantına karşı etkinliğinin yüzde 83 olduğunu, aşının ağır hastalığa karşı yüzde 95 oranında koruduğunu söyledi. Muraşko, “Bugün Sputnik V delta varyantına karşı mücadelede en etkili sonuçlar sergiliyor. Son sonuçlar, etkinliğin yüzde 83 olduğunu gösteriyor. Bunlar, Rusya’daki kliniklerden elde edilen veriler. Aşı, bugünkü koşullarda da etkili ve çalışmaya devam ediyor” ifadesini kullandı.Gamaleya Enstitüsü Direktörü Aleksandr Gintsburg da Sputnik V aşısının tüm Kovid-19 aşılarına karşı etkinlik sergilediğini söyledi. Gintsburg, “Sivil dolaşım deneyiminin gösterdiği gibi, aşı güvenli ve etkili. Sadece geliştirildiği varyantlarına karşı değil, son zamanlarda ortaya çıkan ve sürekli bize saldıran çok sayıda varyantlara karşı da etkili” diye konuştu..html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, mihail muraşko, koronavirüs aşısı, sputnik v