https://tr.sputniknews.com/20210812/gamaleya-enstitusu-sputnik-v-hastaneye-kaldirilma-riskini-20-kat-azaltiyor--1047954487.html
Gamaleya Enstitüsü: Sputnik V, hastaneye kaldırılma riskini 20 kat azaltıyor
Gamaleya Enstitüsü: Sputnik V, hastaneye kaldırılma riskini 20 kat azaltıyor
Gamaleya Enstitüsü’nün bilimsel çalışmalardan sorumlu Direktör Yardımcısı Denis Logunov, enstitü tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısı Sputnik V’nin... 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T01:10+0300
2021-08-12T01:10+0300
2021-08-12T01:12+0300
koronavirüs
rusya
mihail muraşko
koronavirüs aşısı
sputnik v
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Denis Logunov, bugünkü basın toplantısında, Sputnik V aşısının yeni Kovid-19 varyantlarına karşı etkili olup olmadığı sorusuna, “Evet etkili. Sputnik’in, hastalığın ağır seyri ve hastaneye kaldırılma olasılığına karşı halâ yüksek etkiye sahip olduğunu görüyoruz. Bu yüzden eğer aşılandıysanız, hastaneye kaldırılma olasılığınız aşılanmayanlara göre 20 kat daha az” yanıtını verdi.Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko da Sputnik V aşısının delta varyantına karşı etkinliğinin yüzde 83 olduğunu, aşının ağır hastalığa karşı yüzde 95 oranında koruduğunu söyledi. Muraşko, “Bugün Sputnik V delta varyantına karşı mücadelede en etkili sonuçlar sergiliyor. Son sonuçlar, etkinliğin yüzde 83 olduğunu gösteriyor. Bunlar, Rusya’daki kliniklerden elde edilen veriler. Aşı, bugünkü koşullarda da etkili ve çalışmaya devam ediyor” ifadesini kullandı.Gamaleya Enstitüsü Direktörü Aleksandr Gintsburg da Sputnik V aşısının tüm Kovid-19 aşılarına karşı etkinlik sergilediğini söyledi. Gintsburg, “Sivil dolaşım deneyiminin gösterdiği gibi, aşı güvenli ve etkili. Sadece geliştirildiği varyantlarına karşı değil, son zamanlarda ortaya çıkan ve sürekli bize saldıran çok sayıda varyantlara karşı da etkili” diye konuştu..html
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rusya, mihail muraşko, koronavirüs aşısı, sputnik v
Gamaleya Enstitüsü: Sputnik V, hastaneye kaldırılma riskini 20 kat azaltıyor
01:10 12.08.2021 (güncellendi: 01:12 12.08.2021)
Gamaleya Enstitüsü’nün bilimsel çalışmalardan sorumlu Direktör Yardımcısı Denis Logunov, enstitü tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısı Sputnik V’nin, koronavirüse yakalanma durumunda hastaneye kaldırılma olasılığını aşı yapmayanlara göre 20 kat azalttığını belirtti.
Denis Logunov, bugünkü basın toplantısında, Sputnik V aşısının yeni Kovid-19 varyantlarına karşı etkili olup olmadığı sorusuna, “Evet etkili. Sputnik’in, hastalığın ağır seyri ve hastaneye kaldırılma olasılığına karşı halâ yüksek etkiye sahip olduğunu görüyoruz. Bu yüzden eğer aşılandıysanız, hastaneye kaldırılma olasılığınız aşılanmayanlara göre 20 kat daha az” yanıtını verdi.
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko
da Sputnik V aşısının
delta varyantına karşı etkinliğinin yüzde 83 olduğunu, aşının ağır hastalığa karşı yüzde 95 oranında koruduğunu söyledi.
Muraşko, “Bugün Sputnik V delta varyantına karşı mücadelede en etkili sonuçlar sergiliyor. Son sonuçlar, etkinliğin yüzde 83 olduğunu gösteriyor. Bunlar, Rusya’daki kliniklerden elde edilen veriler. Aşı, bugünkü koşullarda da etkili ve çalışmaya devam ediyor” ifadesini kullandı.
Gamaleya Enstitüsü Direktörü Aleksandr Gintsburg
da Sputnik V aşısının tüm Kovid-19 aşılarına karşı etkinlik sergilediğini
söyledi.
Gintsburg, “Sivil dolaşım deneyiminin gösterdiği gibi, aşı güvenli ve etkili. Sadece geliştirildiği varyantlarına karşı değil, son zamanlarda ortaya çıkan ve sürekli bize saldıran çok sayıda varyantlara karşı da etkili” diye konuştu..html