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Hindistan’ın gözlem uydusu fırlatma denemesi başarısız oldu
Hindistan’ın gözlem uydusu fırlatma denemesi başarısız oldu
Hindistan’ın siklon ve diğer olası doğal afetlerden gerçek zamanlı görüntü sağlamak için yörüngeye göndermeye çalıştığı uyduyu fırlatma girişimi başarısız... 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T13:34+0300
2021-08-12T13:34+0300
dünya
hindistan
uzay
deneme
başarısız
gözlem uydusu
fırlatma
uydu
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Hindistan Uzay Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, uyduyu taşıyan roket, Hindistan’ın Sriharikota uzay merkezinden fırlatılmasından kısa süre sonra üçüncü ve son ateşleme aşamasında teknik arıza nedeniyle başarısız oldu.Söz konusu uydu, başarılı şekilde yörüngeye gönderilmiş olsaydı dünyanın hareketleriyle senkronize hareket ederek aynı konumda sabit kalacaktı.Uydudan elde edilen gerçek zamanlı görüntülerle fırtına ve bulut patlamalarının görüntülenmesi, tarım, ormancılık ve denizcilik çalışmaları için veri toplanması hedefleniyordu.Hindistan Uzay Ajansı, ateşleme arızası nedeniyle başarısız olan fırlatma denemesinden sonra roket ve uyduya ne olduğuna dair açıklama yapmadı.
hindistan
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hindistan, uzay, deneme, başarısız, gözlem uydusu, fırlatma, uydu

Hindistan’ın gözlem uydusu fırlatma denemesi başarısız oldu

13:34 12.08.2021
© AAHindistan’ın gözlem uydusu fırlatma denemesi başarısız oldu
Hindistan’ın gözlem uydusu fırlatma denemesi başarısız oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2021
© AA
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Hindistan’ın siklon ve diğer olası doğal afetlerden gerçek zamanlı görüntü sağlamak için yörüngeye göndermeye çalıştığı uyduyu fırlatma girişimi başarısız oldu.
Hindistan Uzay Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, uyduyu taşıyan roket, Hindistan’ın Sriharikota uzay merkezinden fırlatılmasından kısa süre sonra üçüncü ve son ateşleme aşamasında teknik arıza nedeniyle başarısız oldu.
Söz konusu uydu, başarılı şekilde yörüngeye gönderilmiş olsaydı dünyanın hareketleriyle senkronize hareket ederek aynı konumda sabit kalacaktı.
Uydudan elde edilen gerçek zamanlı görüntülerle fırtına ve bulut patlamalarının görüntülenmesi, tarım, ormancılık ve denizcilik çalışmaları için veri toplanması hedefleniyordu.
Hindistan Uzay Ajansı, ateşleme arızası nedeniyle başarısız olan fırlatma denemesinden sonra roket ve uyduya ne olduğuna dair açıklama yapmadı.
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