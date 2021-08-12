https://tr.sputniknews.com/20210812/hindistanin-gozlem-uydusu-firlatma-denemesi-basarisiz-oldu-1047966325.html

Hindistan’ın gözlem uydusu fırlatma denemesi başarısız oldu

Hindistan’ın gözlem uydusu fırlatma denemesi başarısız oldu

Hindistan’ın siklon ve diğer olası doğal afetlerden gerçek zamanlı görüntü sağlamak için yörüngeye göndermeye çalıştığı uyduyu fırlatma girişimi başarısız... 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T13:34+0300

2021-08-12T13:34+0300

2021-08-12T13:34+0300

dünya

hindistan

uzay

deneme

başarısız

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fırlatma

uydu

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Hindistan Uzay Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, uyduyu taşıyan roket, Hindistan’ın Sriharikota uzay merkezinden fırlatılmasından kısa süre sonra üçüncü ve son ateşleme aşamasında teknik arıza nedeniyle başarısız oldu.Söz konusu uydu, başarılı şekilde yörüngeye gönderilmiş olsaydı dünyanın hareketleriyle senkronize hareket ederek aynı konumda sabit kalacaktı.Uydudan elde edilen gerçek zamanlı görüntülerle fırtına ve bulut patlamalarının görüntülenmesi, tarım, ormancılık ve denizcilik çalışmaları için veri toplanması hedefleniyordu.Hindistan Uzay Ajansı, ateşleme arızası nedeniyle başarısız olan fırlatma denemesinden sonra roket ve uyduya ne olduğuna dair açıklama yapmadı.

hindistan

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hindistan, uzay, deneme, başarısız, gözlem uydusu, fırlatma, uydu