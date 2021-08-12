https://tr.sputniknews.com/20210812/hurdalikta-cikan-yangin-buyumeden-sonduruldu-1047956418.html

Hurdalıkta çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Hurdalıkta çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesi Organize sanayi bölgesinde bulunan Hurdalıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T04:06+0300

2021-08-12T04:06+0300

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türkiye

bursa

yangın

inegöl

hurda

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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki organize sanayi bölgesi kamyon garajı mevkisinde bulunan hurdalıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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bursa, yangın, inegöl, hurda