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Hurdalıkta çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Hurdalıkta çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Bursa'nın İnegöl ilçesi Organize sanayi bölgesinde bulunan Hurdalıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T04:06+0300
2021-08-12T04:06+0300
2021-08-12T04:07+0300
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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki organize sanayi bölgesi kamyon garajı mevkisinde bulunan hurdalıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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bursa, yangın, inegöl, hurda
Hurdalıkta çıkan yangın büyümeden söndürüldü 04:06 12.08.2021 (güncellendi: 04:07 12.08.2021)
Bursa'nın İnegöl ilçesi Organize sanayi bölgesinde bulunan Hurdalıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bursa'nın
İnegöl ilçesindeki organize sanayi bölgesi kamyon garajı mevkisinde bulunan hurdalıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.