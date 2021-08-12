https://tr.sputniknews.com/20210812/hurriyet-yazari-bayer--buyuk-orman-yanginlari-istanbulu-cayir-cayir-yakabilir-1047961046.html

Hürriyet yazarı Bayer: Büyük orman yangınları İstanbul’u cayır cayır yakabilir

Hürriyet yazarı Bayer: Büyük orman yangınları İstanbul’u cayır cayır yakabilir

Hürriyet gazetesi yazarı Bayer, "Ege ve Akdeniz’de özellikle çam ormanlarında çıkan ve günlerce söndürülemeyen büyük orman yangınları İstanbul için de ciddi... 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T10:04+0300

2021-08-12T10:04+0300

2021-08-12T10:04+0300

türkiye

istanbul

akdeniz

hürriyet

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Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, son günlerde Türkiye'nin birçok yerinde çıkan orman yangınlarını hatırlatarak, "İstanbul da cayır cayır yanabilir" uyarısında bulundu.Bayer, yazısında, "Ege ve Akdeniz’de özellikle çam ormanlarında çıkan ve günlerce söndürülemeyen büyük orman yangınları İstanbul için de ciddi bir uyarı vermektedir. 1960 ve 80’li yıllarda İstanbul’da Hazine arazilerine sahip çıkmak amacıyla takriben 400 bin dönüm (İstanbul ormanlarının yüzde 16’sı) çam ormanı oluşturuldu" ifadelerine yer verdi. "Hazine arazilerinin yapılaşmaya karşı korunmasında geçmişte çok büyük görev üstlenen çam ormanları günümüzde de ne yazıktır ki barut fıçısı gibi İstanbul’u tehdit etmektedir" ifadelerini kullanan Bayer, yazısının devamında şu değerlendirmelerde bulundu:

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istanbul, akdeniz, hürriyet