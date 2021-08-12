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Hürriyet yazarı Bayer: Büyük orman yangınları İstanbul’u cayır cayır yakabilir
Hürriyet yazarı Bayer: Büyük orman yangınları İstanbul’u cayır cayır yakabilir
Hürriyet gazetesi yazarı Bayer, "Ege ve Akdeniz’de özellikle çam ormanlarında çıkan ve günlerce söndürülemeyen büyük orman yangınları İstanbul için de ciddi... 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T10:04+0300
2021-08-12T10:04+0300
türkiye
istanbul
akdeniz
hürriyet
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Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, son günlerde Türkiye'nin birçok yerinde çıkan orman yangınlarını hatırlatarak, "İstanbul da cayır cayır yanabilir" uyarısında bulundu.Bayer, yazısında, "Ege ve Akdeniz’de özellikle çam ormanlarında çıkan ve günlerce söndürülemeyen büyük orman yangınları İstanbul için de ciddi bir uyarı vermektedir. 1960 ve 80’li yıllarda İstanbul’da Hazine arazilerine sahip çıkmak amacıyla takriben 400 bin dönüm (İstanbul ormanlarının yüzde 16’sı) çam ormanı oluşturuldu" ifadelerine yer verdi. "Hazine arazilerinin yapılaşmaya karşı korunmasında geçmişte çok büyük görev üstlenen çam ormanları günümüzde de ne yazıktır ki barut fıçısı gibi İstanbul’u tehdit etmektedir" ifadelerini kullanan Bayer, yazısının devamında şu değerlendirmelerde bulundu:
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istanbul, akdeniz, hürriyet

Hürriyet yazarı Bayer: Büyük orman yangınları İstanbul’u cayır cayır yakabilir

10:04 12.08.2021
© REUTERS / Abdelaziz BoumzarCezayir - orman yangını
Cezayir - orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2021
© REUTERS / Abdelaziz Boumzar
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Hürriyet gazetesi yazarı Bayer, "Ege ve Akdeniz’de özellikle çam ormanlarında çıkan ve günlerce söndürülemeyen büyük orman yangınları İstanbul için de ciddi bir uyarı vermektedir. 1960 ve 80’li yıllarda İstanbul’da Hazine arazilerine sahip çıkmak amacıyla takriben 400 bin dönüm (İstanbul ormanlarının yüzde 16’sı) çam ormanı oluşturuldu" dedi.
Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, son günlerde Türkiye'nin birçok yerinde çıkan orman yangınlarını hatırlatarak, "İstanbul da cayır cayır yanabilir" uyarısında bulundu.
Bayer, yazısında, "Ege ve Akdeniz’de özellikle çam ormanlarında çıkan ve günlerce söndürülemeyen büyük orman yangınları İstanbul için de ciddi bir uyarı vermektedir. 1960 ve 80’li yıllarda İstanbul’da Hazine arazilerine sahip çıkmak amacıyla takriben 400 bin dönüm (İstanbul ormanlarının yüzde 16’sı) çam ormanı oluşturuldu" ifadelerine yer verdi.
"Hazine arazilerinin yapılaşmaya karşı korunmasında geçmişte çok büyük görev üstlenen çam ormanları günümüzde de ne yazıktır ki barut fıçısı gibi İstanbul’u tehdit etmektedir" ifadelerini kullanan Bayer, yazısının devamında şu değerlendirmelerde bulundu:
"İstanbul’da dikim yoluyla oluşturulan söz konusu çam ormanları Beykoz, Sarıyer, Sultanbeyli, Ümraniye ve Kartal gibi ilçelerde yoğun yerleşim alanları ile iç içedir. Orman yangınları ile iklim değerleri arasında çok sıkı bir ilişki vardır. En donanımlı yangın filoları bile ekstrem hava koşullarında yanıcı özelliği çok yüksek olan çam ormanlarındaki yangının büyük bir faciaya dönüşmesine engel olamayabilir. Bundan dolayı İstanbul’da orman yangınlarının önlenmesinde sıra dışı, kalıcı ve köklü tedbirlerin alınması kaçınılmaz olmuştur.
Orman yangınları açısından büyük bir risk taşıyan İstanbul’daki çam ormanlarını zaman kaybetmeden yangına daha dayanıklı ve İstanbul’un asli ağaç türlerinden olan “meşe, kestane ve kayın” ormanlarına dönüştürmek zorundayız. Söz konusu çalışmalara hemen başlamalıyız ve hızla bitirmeliyiz. Aksi takdirde yarın çok geç kalabiliriz ve büyük orman yangınları İstanbul’u cayır cayır yakabilir."
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