https://tr.sputniknews.com/20210812/icisleri-bakan-yardimcisi-ince-bartinda-318-kastamonuda-210-sinopta-106-kisi-tahliye-edildi-1047959471.html

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: Bartın'da 318, Kastamonu'da 210, Sinop'ta 106 kişi tahliye edildi

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: Bartın'da 318, Kastamonu'da 210, Sinop'ta 106 kişi tahliye edildi

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Karadeniz bölgesinde 3 ilde yaşanan sel felaketi ile ilgili tahliye çalışmaları hakkında açıklama yaparak, "Bartın'da 318 kişi... 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T09:00+0300

2021-08-12T09:00+0300

2021-08-12T09:00+0300

türkiye

kastamonu

karadeniz

sinop

sel

bartın

muhterem ince

sel felaketi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0c/1047958821_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_e381261368648e22e6ac9e1859b2697a.jpg

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce; Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta aşırı yağış sonrası yaşanan sel felaketiyle ilgili açıklama yaptı. İnce, aşırı yağışların ardından yaşanan sel afetinde mahsur kalanların tahliye çalışmaları hakkında bilgi paylaştı.Arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini kaydeden İnce, şu ifadeleri kullandı:

türkiye

kastamonu

karadeniz

sinop

bartın

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kastamonu, karadeniz, sinop, sel, bartın, muhterem ince, sel felaketi