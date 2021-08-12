Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20210812/irak-ordusu-ve-pesmerge-ortak-askeri-merkezlerde-is-birligi-yapacak-1047977408.html
Irak ordusu ve Peşmerge ortak askeri merkezlerde iş birliği yapacak
Irak ordusu ve Peşmerge ortak askeri merkezlerde iş birliği yapacak
Irak merkezi hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Kerkük, Musul ve Diyala vilayetlerinde ortak askeri merkezler kurma kararı aldığı belirtildi. 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T19:20+0300
2021-08-12T19:20+0300
savunma
irak
peşmerge
cemal eminki
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102992/76/1029927614_0:0:1100:619_1920x0_80_0_0_21c3bf4154c2a2221a34a3158ec37ba9.jpg
Irak Savunma Bakanlığı ve IKBY Peşmerge Bakanlığı yetkilileri, IŞİD'in saldırılarına maruz kalan 3 vilayetin güvenliğini ele almak üzere Erbil'de bir toplantı gerçekleştirdi.Peşmerge Bakanlığı Genelkurmay Başkanı Cemal Eminki, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Heyetler, Musul'un batısı, Kerkük, Mahmur ve Hanekin'deki ortak merkezler meselesini görüştü." dedi.Eminki, ortak merkezlerde istihbarat ve güçlü iş birliği için Irak ordusu ve Peşmerge'den 2 tugay oluşturulmasına karar verildiğini söyledi.Irak ordusu ve Peşmerge güçlerinin konuşlandığı bölgeler arasında kalan Kerkük, Musul ve Diyala'nın özellikle kırsal kesimlerinde IŞİD aktif bir şekilde hareket ederek saldırılar düzenleyebiliyor.Peşmerge ve Irak ordusunun yokluğundan istifa eden IŞİD, zaman zaman başta siviller olmak üzere güvenlik güçleri ve enerji altyapılarını da hedef alıyor.
irak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102992/76/1029927614_76:0:1020:708_1920x0_80_0_0_cec89f5595843663e5c2db40dc030796.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
irak, peşmerge, cemal eminki

Irak ordusu ve Peşmerge ortak askeri merkezlerde iş birliği yapacak

19:20 12.08.2021
© Sputnik / Sarah NureddinIŞİD'den kurtarılan Telafer
IŞİD'den kurtarılan Telafer - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2021
© Sputnik / Sarah Nureddin
Abone ol
Irak merkezi hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Kerkük, Musul ve Diyala vilayetlerinde ortak askeri merkezler kurma kararı aldığı belirtildi.
Irak Savunma Bakanlığı ve IKBY Peşmerge Bakanlığı yetkilileri, IŞİD'in saldırılarına maruz kalan 3 vilayetin güvenliğini ele almak üzere Erbil'de bir toplantı gerçekleştirdi.
Peşmerge Bakanlığı Genelkurmay Başkanı Cemal Eminki, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Heyetler, Musul'un batısı, Kerkük, Mahmur ve Hanekin'deki ortak merkezler meselesini görüştü." dedi.
Eminki, ortak merkezlerde istihbarat ve güçlü iş birliği için Irak ordusu ve Peşmerge'den 2 tugay oluşturulmasına karar verildiğini söyledi.
Irak ordusu ve Peşmerge güçlerinin konuşlandığı bölgeler arasında kalan Kerkük, Musul ve Diyala'nın özellikle kırsal kesimlerinde IŞİD aktif bir şekilde hareket ederek saldırılar düzenleyebiliyor.
Peşmerge ve Irak ordusunun yokluğundan istifa eden IŞİD, zaman zaman başta siviller olmak üzere güvenlik güçleri ve enerji altyapılarını da hedef alıyor.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:44‘Belarus'un geliştirdiği Kovid-19 aşısı 2023'te piyasada’
19:34Sosyal medyadaki ‘ağaç bağışı’ çağrıları için uyarı
19:20Irak ordusu ve Peşmerge ortak askeri merkezlerde iş birliği yapacak
19:15Rosoboroneksport: Türkiye ile yakında askeri teçhizat sevkiyatıyla ilgili görüşmeler başlayacak
19:10Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sudan ile dayanışma içinde ilişkileri sürdürmeye kararlıyız
18:57Busenaz Sürmeneli'ye mehterli karşılama: 'Şu madalya bazen ağır geliyor, 80 milyonun duası var'
18:57'Taliban, 12-45 yaş arası kız çocuklarıyla kadınları seks kölesi yapmak için topluyor' iddiası
18:55Lavrov: Afganistan’daki durumla ilgili CIA’nin değerlendirmelerine güveniyoruz
18:50Küçükçekmece'de Pakistan uyruklu bir kişi, kaldığı evde kafası kesilmiş halde ölü bulundu
18:49Sakarya'da silahlı vurulan kişinin hayatını cebindeki 1 euro kurtardı
18:34Kadına şiddet davalarına bakan avukat Umur Yıldırım'ın 'darp' ifadesi ortaya çıktı
18:29Artvin’de yüzmek için denize giren genç kayboldu
18:22Tunus'ta siyasi krizin yönetilmesi için 'özel yetkili komite' kuruldu
18:20Yeniköy Termik Santrali tam kapasite devreye girdi
18:14Tekirdağ'da asansör boşluğuna düşen bebek hayatını kaybetti
18:12ABD Büyükelçiliği, tüm Amerikan vatandaşlarından Afganistan'ı derhal terk etmelerini istedi
18:06TTB’den mültecilerle ilgili aşı çağrısı
17:57Lübnan Başbakanı, akaryakıtta devlet desteğini kaldırmanın 'tehlikeli sonuçlar doğuracağını' söyledi
17:56Fransa'da 16 yaşındaki göçmen çocuğun yasa dışı şekilde ülkeden atıldığı ortaya çıktı
17:50Afganistan hükümeti: Rusya’dan askeri helikopter satın almak istiyoruz