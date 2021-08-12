https://tr.sputniknews.com/20210812/irak-ordusu-ve-pesmerge-ortak-askeri-merkezlerde-is-birligi-yapacak-1047977408.html

Irak ordusu ve Peşmerge ortak askeri merkezlerde iş birliği yapacak

Irak ordusu ve Peşmerge ortak askeri merkezlerde iş birliği yapacak

Irak merkezi hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Kerkük, Musul ve Diyala vilayetlerinde ortak askeri merkezler kurma kararı aldığı belirtildi. 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T19:20+0300

2021-08-12T19:20+0300

2021-08-12T19:20+0300

savunma

irak

peşmerge

cemal eminki

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Irak Savunma Bakanlığı ve IKBY Peşmerge Bakanlığı yetkilileri, IŞİD'in saldırılarına maruz kalan 3 vilayetin güvenliğini ele almak üzere Erbil'de bir toplantı gerçekleştirdi.Peşmerge Bakanlığı Genelkurmay Başkanı Cemal Eminki, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Heyetler, Musul'un batısı, Kerkük, Mahmur ve Hanekin'deki ortak merkezler meselesini görüştü." dedi.Eminki, ortak merkezlerde istihbarat ve güçlü iş birliği için Irak ordusu ve Peşmerge'den 2 tugay oluşturulmasına karar verildiğini söyledi.Irak ordusu ve Peşmerge güçlerinin konuşlandığı bölgeler arasında kalan Kerkük, Musul ve Diyala'nın özellikle kırsal kesimlerinde IŞİD aktif bir şekilde hareket ederek saldırılar düzenleyebiliyor.Peşmerge ve Irak ordusunun yokluğundan istifa eden IŞİD, zaman zaman başta siviller olmak üzere güvenlik güçleri ve enerji altyapılarını da hedef alıyor.

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irak, peşmerge, cemal eminki