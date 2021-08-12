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https://tr.sputniknews.com/20210812/iranda-rekor-seviyedeki-koronavirus-vaka-ve-olumlerine-ragmen-muharrem-etkinlikleri-duzenleniyor-1047983439.html
İran'da rekor seviyedeki koronavirüs vaka ve ölümlerine rağmen muharrem etkinlikleri düzenleniyor
İran'da rekor seviyedeki koronavirüs vaka ve ölümlerine rağmen muharrem etkinlikleri düzenleniyor
İran'da salgının başından bu yana en yüksek seviyeye çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıplarına rağmen muharrem ayı törenleri yapılıyor. 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T23:38+0300
2021-08-12T23:38+0300
2021-08-12T23:38+0300
dünya
iran
muharrem ayı
koronavirüs
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Başkent Tahran başta olmak üzere ülke genelinde hüseyniyelerde, camilerde ve parklarda toplanan kalabalıklar yas merasimleri düzenliyor.Tahran'ın İrem Parkı'nda toplanan vatandaşlar da okunan mersiyeler eşliğinde sinelerine vurarak Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 yakınının şehit düştüğü "Kerbela olayı" için yas tuttu.Hicri takvime göre yılın birinci ayı olarak kabul edilen muharremin başlangıcından 10'uncu günü olan Aşure Günü'ne kadar İran'da her gece etkinlikler ve yas törenleri düzenleniyor.
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iran, muharrem ayı, koronavirüs
İran'da rekor seviyedeki koronavirüs vaka ve ölümlerine rağmen muharrem etkinlikleri düzenleniyor
İran'da salgının başından bu yana en yüksek seviyeye çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıplarına rağmen muharrem ayı törenleri yapılıyor.
Başkent Tahran başta olmak üzere ülke genelinde hüseyniyelerde, camilerde ve parklarda toplanan kalabalıklar yas merasimleri düzenliyor.
Tahran'ın İrem Parkı'nda toplanan vatandaşlar da okunan mersiyeler eşliğinde sinelerine vurarak Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 yakınının şehit düştüğü "Kerbela olayı" için yas tuttu.
Hicri takvime göre yılın birinci ayı olarak kabul edilen muharremin başlangıcından 10'uncu günü olan Aşure Günü'ne kadar İran'da her gece etkinlikler ve yas törenleri düzenleniyor.