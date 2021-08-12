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İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi, kabine listesini Meclise sundu
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi, kabine listesini Meclise sundu
İran'da 5 Ağustos'ta yemin ederek göreve başlayan Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, yeni kabinesini Meclise sunarken Dışişleri Bakanlığı için Batı'ya karşı mesafeli... 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T07:16+0300
2021-08-12T07:16+0300
iran
muhammed cevad zarif
hüseyin emir abdullahiyan
ibrahim reisi
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İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, muhafazakar kimliğiyle bilinen Reisi, kabinesinde yer almasını istediği 19 ismi Meclise sundu.Reisi'nin Meclise sunduğu kabine listesinde, Dışişleri Bakanı olarak selefi Muhammed Cevad Zarif'in aksine muhafazakar kimliğiyle tanınan Hüseyin Emir Abdullahiyan aday gösterildi.Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminde bir süre Bahreyn Büyükelçisi olarak görev yapan Abdullahiyan, daha sonra Ahmedinejad ve Hasan Ruhani dönemlerinde Arap ve Afrika İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcılığı yaptı. Abdullahiyan, şu anda Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Özel Yardımcılığı görevini yürütüyor.Devrim Muhafızları Ordusuna yakın görülen ve Batı'ya karşı mesafeli politikaları destekleyen Abdullahiyan, Meclisten güvenoyu alması halinde nükleer anlaşmayı canlandırmak için Batı ile sürdürülen müzakerelere yön verecek.Cumhurbaşkanı Reisi'nin sunduğu listede, İran'ın ülke dışındaki askeri-istihbari operasyonlarını yürüten Kudüs Gücü'nün eski komutanı ve Ahmedinejad döneminin Savunma Bakanı Ahmed Vahidi, İçişleri Bakanı olarak yer aldı.İstihbarat Bakanlığına ise Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbe ve Külliyesi Vakfının eski başkanı İsmail Hatib aday gösterildi.Savunma Bakanlığı için Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiyani'nin aday gösterildiği listede, Ulusal Gaz Şirketi Genel Müdürü Cevad Ovji ise Petrol Bakanı olarak yer aldı.Yol ve Şehircilik Bakanlığı'na da ABD'nin yaptırım listesinde yer alan eski Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından ve Ahmedinejad döneminin Petrol Bakanı Rüstem Kasımi aday gösterildi.Kadın bakana yer verilmeyen kabine listesinin, muhafazakarların çoğunlukta olduğu Mecliste bir hafta sürecek görüşmelerin ardından güvenoyuna sunulması bekleniyor.
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iran, muhammed cevad zarif, hüseyin emir abdullahiyan, ibrahim reisi

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi, kabine listesini Meclise sundu

07:16 12.08.2021
© REUTERS / WANA / Majid Asgaripourİbrahim Reisi
İbrahim Reisi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2021
© REUTERS / WANA / Majid Asgaripour
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İran'da 5 Ağustos'ta yemin ederek göreve başlayan Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, yeni kabinesini Meclise sunarken Dışişleri Bakanlığı için Batı'ya karşı mesafeli politikaları destekleyen eski Bakan Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı aday gösterdi.
İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, muhafazakar kimliğiyle bilinen Reisi, kabinesinde yer almasını istediği 19 ismi Meclise sundu.
Reisi'nin Meclise sunduğu kabine listesinde, Dışişleri Bakanı olarak selefi Muhammed Cevad Zarif'in aksine muhafazakar kimliğiyle tanınan Hüseyin Emir Abdullahiyan aday gösterildi.
Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminde bir süre Bahreyn Büyükelçisi olarak görev yapan Abdullahiyan, daha sonra Ahmedinejad ve Hasan Ruhani dönemlerinde Arap ve Afrika İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcılığı yaptı. Abdullahiyan, şu anda Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Özel Yardımcılığı görevini yürütüyor.
Devrim Muhafızları Ordusuna yakın görülen ve Batı'ya karşı mesafeli politikaları destekleyen Abdullahiyan, Meclisten güvenoyu alması halinde nükleer anlaşmayı canlandırmak için Batı ile sürdürülen müzakerelere yön verecek.
Cumhurbaşkanı Reisi'nin sunduğu listede, İran'ın ülke dışındaki askeri-istihbari operasyonlarını yürüten Kudüs Gücü'nün eski komutanı ve Ahmedinejad döneminin Savunma Bakanı Ahmed Vahidi, İçişleri Bakanı olarak yer aldı.
İstihbarat Bakanlığına ise Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbe ve Külliyesi Vakfının eski başkanı İsmail Hatib aday gösterildi.
Savunma Bakanlığı için Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiyani'nin aday gösterildiği listede, Ulusal Gaz Şirketi Genel Müdürü Cevad Ovji ise Petrol Bakanı olarak yer aldı.
Yol ve Şehircilik Bakanlığı'na da ABD'nin yaptırım listesinde yer alan eski Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından ve Ahmedinejad döneminin Petrol Bakanı Rüstem Kasımi aday gösterildi.
Kadın bakana yer verilmeyen kabine listesinin, muhafazakarların çoğunlukta olduğu Mecliste bir hafta sürecek görüşmelerin ardından güvenoyuna sunulması bekleniyor.
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