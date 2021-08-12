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https://tr.sputniknews.com/20210812/istanbulda-8-ilcede-narkotik-operasyonu-cok-sayida-gozalti-var-1047958684.html
İstanbul'da 8 ilçede narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da 8 ilçede narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da polis ekiplerinin 8 ilçede düzenlediği narkotik operasyonunda çok sayıda adrese baskın yapıldı. Narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda çok... 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T07:52+0300
2021-08-12T07:52+0300
2021-08-12T07:52+0300
istanbul
operasyon
köpek
narkotik
gözaltı
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 8 ilçede çok sayıda adrese şafak vakti baskın düzenledi.Narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.Ekiplerin adreslerde aramalarının devam ettiği belirtildi.
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istanbul, operasyon, köpek, narkotik, gözaltı
İstanbul'da 8 ilçede narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da polis ekiplerinin 8 ilçede düzenlediği narkotik operasyonunda çok sayıda adrese baskın yapıldı. Narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
'ne bağlı ekipler, 8 ilçede çok sayıda adrese
şafak
vakti baskın düzenledi.
Narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Ekiplerin adreslerde aramalarının devam ettiği belirtildi.