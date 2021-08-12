https://tr.sputniknews.com/20210812/istanbulda-8-ilcede-narkotik-operasyonu-cok-sayida-gozalti-var-1047958684.html

İstanbul'da 8 ilçede narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da 8 ilçede narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da polis ekiplerinin 8 ilçede düzenlediği narkotik operasyonunda çok sayıda adrese baskın yapıldı. Narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda çok... 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T07:52+0300

2021-08-12T07:52+0300

2021-08-12T07:52+0300

istanbul

operasyon

köpek

narkotik

gözaltı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/06/1045175062_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_d8c52130a3733ae67141498d9255f14b.jpg

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 8 ilçede çok sayıda adrese şafak vakti baskın düzenledi.Narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.Ekiplerin adreslerde aramalarının devam ettiği belirtildi.

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, operasyon, köpek, narkotik, gözaltı