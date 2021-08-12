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İstanbul'da 8 ilçede narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da 8 ilçede narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da polis ekiplerinin 8 ilçede düzenlediği narkotik operasyonunda çok sayıda adrese baskın yapıldı. Narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda çok... 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T07:52+0300
2021-08-12T07:52+0300
istanbul
operasyon
köpek
narkotik
gözaltı
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 8 ilçede çok sayıda adrese şafak vakti baskın düzenledi.Narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.Ekiplerin adreslerde aramalarının devam ettiği belirtildi.
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istanbul, operasyon, köpek, narkotik, gözaltı

İstanbul'da 8 ilçede narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

07:52 12.08.2021
© AAFETÖ operasyon-gözaltı-tutuklama
FETÖ operasyon-gözaltı-tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2021
© AA
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İstanbul'da polis ekiplerinin 8 ilçede düzenlediği narkotik operasyonunda çok sayıda adrese baskın yapıldı. Narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 8 ilçede çok sayıda adrese şafak vakti baskın düzenledi.
Narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Ekiplerin adreslerde aramalarının devam ettiği belirtildi.
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