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https://tr.sputniknews.com/20210812/japonyada-devlet-kurumlarina-siber-saldiri-1047957641.html
Japonya'da devlet kurumlarına siber saldırı
Japonya'da devlet kurumlarına siber saldırı
Japonya'da devlet daireleri ve bağlı firmalardan oluşan 129 kuruluşta kullanılan yazılım ağına yetkisiz giriş saptandı. 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T06:29+0300
2021-08-12T06:29+0300
2021-08-12T06:29+0300
dünya
siber saldırı
japonya
saldırı
siber
fujitsu
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Japonya'da devlet dairelerinde kullanılan ProjectWEB yazılımında yasa dışı erişim yaşandı.Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre, Japon firma Fujitsu, kendi üretimi kurumsal yazılım ProjectWEB'i kullanan 129 devlet kuruluşunda yetkisiz giriş tespit etti.Yetkisiz giriş saptanan kurumlar arasında Kabine Sekretaryası, Dışişleri Bakanlığı ile Toprak, Arazi, Ulaşım ve Turizm Bakanlığı da yer alıyor.Japon firma, yazılıma yasal kullanıcı adı ve şifre kullanılarak yasa dışı erişim sağlandığını açıkladı.Erişim sonrası sızan veriler arasında proje yönetim materyalleri ile müşterilerin isim ve e-posta adreslerinin de bulunduğu kaydedildiFujitsu, uzmanlardan oluşturulan komisyonun konuyu soruşturacağını ve müşteri güveninin yeniden kazanılması için tüm çabanın gösterileceğini bildirdi.
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siber saldırı, japonya, saldırı, siber, fujitsu
Japonya'da devlet kurumlarına siber saldırı
Japonya'da devlet daireleri ve bağlı firmalardan oluşan 129 kuruluşta kullanılan yazılım ağına yetkisiz giriş saptandı.
Japonya'da devlet dairelerinde kullanılan ProjectWEB yazılımında yasa dışı erişim yaşandı.
Kamu yayıncısı
NHK'nın haberine göre, Japon firma Fujitsu, kendi üretimi kurumsal yazılım ProjectWEB'i kullanan 129 devlet kuruluşunda yetkisiz giriş tespit etti.
Yetkisiz giriş saptanan kurumlar arasında
Kabine Sekretaryası, Dışişleri Bakanlığı ile Toprak, Arazi, Ulaşım ve Turizm Bakanlığı da yer alıyor.
Japon firma, yazılıma yasal kullanıcı adı ve şifre kullanılarak yasa dışı erişim sağlandığını açıkladı.
Erişim sonrası sızan veriler arasında proje yönetim materyalleri ile müşterilerin isim ve e-posta adreslerinin de bulunduğu kaydedildi
Fujitsu, uzmanlardan oluşturulan komisyonun konuyu soruşturacağını ve müşteri güveninin yeniden kazanılması için tüm çabanın gösterileceğini bildirdi.