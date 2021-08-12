https://tr.sputniknews.com/20210812/kadina-siddet-davalarina-bakan-avukat-umur-yildirimin-darp-ifadesi-ortaya-cikti-1047976117.html

Kadına şiddet davalarına bakan avukat Umur Yıldırım'ın 'darp' ifadesi ortaya çıktı

Kadına şiddet davalarına bakan avukat Umur Yıldırım'ın 'darp' ifadesi ortaya çıktı

Ankara'da öldürülen ve şiddet gören kadınların davalarına bakan avukat Umur Yıldırım, hakkında eski sevgilisi Pelin S.'ye şiddet uyguladığı iddiasıyla ifade... 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T18:34+0300

2021-08-12T18:34+0300

2021-08-12T18:35+0300

kadın cinayeti

kadına şiddet

şule çet

umur yıldırım

aleyna çakır

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Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet ile kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in şüpheli ölümleriyle ilgili dosyalara bakmasıyla tanınan avukat Umur Yıldırım'ın, eski sevgilisi ve stajyeri olan avukat Pelin S.'yi darbettiği iddia edildi.Polise başvuran Pelin S., ifadesinde, yaklaşık 1 yıl aynı evde yaşadıktan sonra tartışmaları sonucu ayrılmaya karar verdiklerini söyledi.Evde konuşurken arkadaşlarının kendilerini yalnız bıraktığını, konuşmaya devam ettiklerini sonrasında tartıştıklarını ve ardından da Yıldırım'ın kendisini darp ettiğini ileri sürerek şikayette bulundu.'Omzundan ve saçından tutup kendime çevirdim'Soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren avukat Umur Yıldırım ise Pelin S.'nin kendisinin 10 yıllık kız arkadaşı olduğunu ve yanında stajyer avukatlık yaptığını söyledi.Yıldırım, Pelin S. ile ayrıldıklarını daha sonra kendisinin ofise gelmediğini, ofis işlerini konuşmak için evine gittiğini ileri sürdü.Pelin S. ile mutfakta konuştuklarını ve bu konuşmada neden bu şekilde davrandığını sorduğunu söyleyen Yıldırım şu şekilde devam etti:''Mutsuz ve güvensiz bir ortamda yaşamak istemediğimi, ofisin parasını aldığını ve iade etmediğini belirttim. Bu sürede en ufak bir tartışma veya ses yükselmesi dahi olmadı. Kendisi bunun üzerine salona doğru fırlayarak tarafıma küfredip 'Seni rezil edeceğim', 'Sana göstereceğim' diye tehditlerde bulundu. O sırada ben de salona geldim. Kendisine 'Bana mı diyorsun?' dedim, omuz ve saçından tutarak kendime çevirdim sonrasında elimi geri çektim sonrasında Pelin S. tarafıma tekme attı ve saçımı çekti" Umur Yıldırım, Pelin S.'ye omzundan ve saçından tutması dışında herhangi bir teması olmadığını iddia etti.Öte yandan Pelin S.’nin şikayeti üzerine Umur Yıldırım hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

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kadın cinayeti, kadına şiddet, şule çet, umur yıldırım, aleyna çakır