https://tr.sputniknews.com/20210812/kamcatkada-helikopter-gole-dustu-1047961500.html

Kamçatka’da helikopter göle düştü

Kamçatka’da helikopter göle düştü

Rusya’nın Kamçatka bölgesinde Mi-8 helikopteri gölün üzerine düştü. Farklı verilere göre sekiz ila dokuz kişi sağ kurtarıldı. Bölge yönetiminin aktardığı... 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T10:13+0300

2021-08-12T10:13+0300

2021-08-12T10:17+0300

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Vityaz-Aero havayolu şirketine ait Mi-8 helikopteri Kuril Gölü’ne düştükten sonra suya battı. Petropavlovsk-Katçatskiy’den Kuril Gölü ve Hodutka Yanardağı’na hareket eden helikopterde üç mürettebat üyesi, biri çocuk 13 turist vardı. Bölgedeki bir temsilci konuyla ilgili Rus basınına yaptığı açıklamada, “Hayatta kalan dokuz kadar kişi kendi başına suyun yüzeyine çıkabildi, buradan da tabiat parkının görevlileri tarafından kurtarıldılar. Su soğuk, yukarı çıkamayanlar büyük ihtimalle hayatını kaybetti. Dalgıçları bekliyoruz” dedi. Kamçatka bölge yönetimi ise helikopterdeki 16 kişiden sekizinin kurtarılabildiğini açıkladı. Kurtarılan kişilerden ikisinin durumu ağır. Mürettebattan iki kişi hayatta Bununla birlikte helikopterin mürettebatından iki kişi hayatta kaldı. Kamçatka bölgesinden havacılık alanından bir sözcünün Rus basınına yaptığı açıklamaya göre, birinin yardımcı pilot, diğerinin de uçuş teknisyeni olduğu tahmin ediliyor. Bir mürettebat üyesi ve altı yolcu da kayıp. Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlattı. Savcılık uçuş güvenliği ile ilgili kurallara uyup uyulmadığına ilişkin incelemeye geçti. İki sebep üzerinde duruluyor Helikopterin olası düşüş nedeniyle ilgili resmi bir bilgi verilmedi. Rus basınına konuşan bir kaynak, motorlardaki bir arıza ve pilot hatası olmak üzere olası iki sebep üzerinde durulduğunu belirtti. Bununla birlikte mürettebatın herhangi bir teknik sorun bildirmediği de aktarılıyor. Bir Rus ajansına konuşan kaynak da uçuş sırasında teknik arıza oluştuğunu, mürettebatın yoğun sis ve neredeyse sıfır görüş ile acil iniş yapmaya çalıştığını, bu koşullarda mürettebatın bir hata yapmış olabileceğini söyledi. Vityaz-Aero şirketi ise helikopterin kullanılabilir durumda olduğunu, 2020’de büyük bir yenilemeden geçtiğini açıkladı.

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rusya, kamçatka, helikopter