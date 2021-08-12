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Kayınvalidesini öldüren damat: Namus davası nedeniyle yaptım
Kayınvalidesini öldüren damat: Namus davası nedeniyle yaptım
Denizli'nin Honaz ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşiyle barışmaya gittiği sırada kayınvalidesini öldürüp kayıplara karışan zanlı yakalandı. Adliyeye... 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T10:55+0300
2021-08-12T10:55+0300
türkiye
denizli
boşanma
honaz
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Denizli Honaz ilçesinde, eşi ile yaşadığı ailevi sorunlarından 59 yaşındaki kayınvalidesi Sultan Duran'ı sorumlu tutan 33 yaşındaki Aydın A., boşanma aşamasında olduğu eşiyle barışmak için kayınvalidesinin Kocabaş Mahallesi'ndeki evine gitti.Yaşanan tartışmanın ardından Aydın A. ateş ederek olay yerinden kaçtı. Kurşunlardan ikisi başına ve göğsüne isabet eden Sultan Duran yolda hayatını kaybederken, kurşunların biri yerden sekerek damadın 3 yaşındaki oğlu Atalay’a isabet etti. Hafif yaralanan bebek tedavi altına alındı.Kayınvalidesini öldürüp kaçan Aydın A.'nın çevre illere de kaçabileceği ihmali üzerine polis ve jandarma ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Çalışmalarını sıklaştıran ekipler Aydın A.’yı kıskıvrak yakaladı. Yakalanan damat ifadesi alındıktan sonra adliyeye çıkarıldı. Adliyeye çıkarıldığı sırada 'pişman mısınız?' sorusuna ise Aydın A., “Pişmanım tabi, namus davası nedeniyle yaptım” dedi.
türkiye
denizli
honaz
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denizli, boşanma, honaz

Kayınvalidesini öldüren damat: Namus davası nedeniyle yaptım

10:55 12.08.2021
© İHADenizli'nin Honaz kayınvalidesini öldüren damat
Denizli'nin Honaz kayınvalidesini öldüren damat - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2021
© İHA
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Denizli'nin Honaz ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşiyle barışmaya gittiği sırada kayınvalidesini öldürüp kayıplara karışan zanlı yakalandı. Adliyeye çıkarılan zanlı, pişman mısınız sorusuna, "Pişmanım tabi, namus davası nedeniyle yaptım" dedi.
Denizli Honaz ilçesinde, eşi ile yaşadığı ailevi sorunlarından 59 yaşındaki kayınvalidesi Sultan Duran'ı sorumlu tutan 33 yaşındaki Aydın A., boşanma aşamasında olduğu eşiyle barışmak için kayınvalidesinin Kocabaş Mahallesi'ndeki evine gitti.
Yaşanan tartışmanın ardından Aydın A. ateş ederek olay yerinden kaçtı. Kurşunlardan ikisi başına ve göğsüne isabet eden Sultan Duran yolda hayatını kaybederken, kurşunların biri yerden sekerek damadın 3 yaşındaki oğlu Atalay’a isabet etti. Hafif yaralanan bebek tedavi altına alındı.
Kayınvalidesini öldürüp kaçan Aydın A.'nın çevre illere de kaçabileceği ihmali üzerine polis ve jandarma ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.
Çalışmalarını sıklaştıran ekipler Aydın A.’yı kıskıvrak yakaladı. Yakalanan damat ifadesi alındıktan sonra adliyeye çıkarıldı. Adliyeye çıkarıldığı sırada 'pişman mısınız?' sorusuna ise Aydın A., “Pişmanım tabi, namus davası nedeniyle yaptım” dedi.
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