https://tr.sputniknews.com/20210812/kazakistanda-cocuklarin-asilanmasina-izin-verildi-1047965952.html

Kazakistan’da çocukların aşılanmasına izin verildi

Kazakistan’da çocukların aşılanmasına izin verildi

Kazakistan Sağlık Bakanlığı, 12 yaş üstü çocukların ABD’nin Pfizer aşısı ile aşılanmasına izin verdi. 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T13:18+0300

2021-08-12T13:18+0300

2021-08-12T13:18+0300

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Sputnik Kazakistan’ın, Nur Sultan Pediatristler Derneği Başkanı Sagira Abdrahmanova’nın açıklamasına dayandırdığı haberine göre, bakanlık 12 yaş üstü çocuklara Pfizer aşısının yapılmasına izin verdi. Aşının üreticisi ile gerekli anlaşma imzalandı ve ekim ayı itibarıyla aşılama başlayacak.Abdrahmanova Pfizer’in yetişkinler arasında çok nadir olarak güçlüklere rastlandığını, bu nedenle çocukların organizmaları için de güvenli olduğunu ifade etti.‘En az yüzde 80’inin aşılanması planlanıyor’Kazakistan’dan önde gelen bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dinagul Bayeşev de şu anda ülkede vakaların çocuklar arasında artış gösterdiğini ve kritik bir durum gözlendiğini söyledi. Bayeşev’e göre yetkililer bu nedenle 12 yaş üstü çocukların en az yüzde 80’ini aşılamayı planlıyor.Bayeşev, “Ortaya çıkan yeni varyant suçiçeği gibi davranış gösteriyor. Virüsün az miktarda bulaşması bile hastalığın ağır geçirilmesine yol açabiliyor” dedi.Kazakistan’da toplu aşılama 1 Şubat’ta başladı ve aşılama haziran sonunda sağlıkla ilgili bir engeli bulunmayan tüm vatandaşlar için zorunlu hale getirildi. Kazakistan yönetimi, yıl sonuna kadar 6 milyon kadar kişiye iki dozu da uygulamak istiyor. Ülkede şimdiye kadar 600 binin üzerinde vaka görüldü, 7 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti. Aşılama için Hayat-Vax, Sinovac, Sputnik V, Pfizer ve yerli aşı QazVac kullanılıyor.

https://tr.sputniknews.com/20210728/israilde-5-11-yas-arasi-cocuklara-asi-uygulamasi-basliyor-1045078590.html

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kazakistan, çocuk, aşı, dünya, koronavirüs, kovid-19, biontech