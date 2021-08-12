https://tr.sputniknews.com/20210812/lavrov-afganistandaki-durumla-ilgili-cianin-degerlendirmelerine-guveniyoruz-1047976800.html

Lavrov: Afganistan’daki durumla ilgili CIA’nin değerlendirmelerine güveniyoruz

Lavrov: Afganistan’daki durumla ilgili CIA’nin değerlendirmelerine güveniyoruz

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA), Taliban’ın önümüzdeki aylarda Kabil’i ele geçirebileceği yönündeki açıklamasını değerlendiren Rusya Dışişleri... 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T18:55+0300

2021-08-12T18:55+0300

2021-08-12T18:55+0300

abd

sergey lavrov

cia

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, basın mensuplarının, CIA’nin, Kabil’in 2 ay sonra Taliban karşısında “düşeceği” açıklamasıyla ilgili soruya, “Afganistan’da yaşanan her şey, ABD’nin 20 yıllık varlığının sonucu olduğu için CIA’nin değerlendirmelerine güveniyoruz” ifadesini kullandı.Taliban bugün Gazne ve Tarin Kot şehirlerinin büyük kısmını kontrol altına aldıklarını duyurdu. Taliban, 34 vilayetten 9’u kontrol ettiklerini açıkladı.

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2021

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abd, sergey lavrov, cia