https://tr.sputniknews.com/20210812/lavrov-ayi-votka-ve-balalaykanin-yuzlerde-gulumsemeye-neden-olmasinda-yanlis-bir-sey-yok--1047974166.html

Lavrov: Ayı, votka ve balalaykanın yüzlerde gülümsemeye neden olmasında yanlış bir şey yok

Lavrov: Ayı, votka ve balalaykanın yüzlerde gülümsemeye neden olmasında yanlış bir şey yok

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ayı, votka ve balalayka gibi Rusya’nın sembolleri haline gelmiş olan unsurların insanlarda gülümsemeye ve olumlu... 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T17:47+0300

2021-08-12T17:47+0300

2021-08-12T17:50+0300

dünya

rusya

sergey lavrov

votka

ayı

balalayka

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Tavrida isimli bir sanat etkinliğinde konuşan Sergey Lavrov’a, ayı, votka ve balalayka gibi Rus sembollerinin başka ülkelerde güldürü unsuru olmasının bir utanca neden olup olmadığı soruldu.Lavrov, “Böyle sembollerimiz var, bunları biz uydurmadık, bunlar hayatın getirdiği şeyler. Bunlar için ne bir karar alındı, ne Rusya İmparatorluğu’nda ne de Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi politbürosunda gizli bir toplantı gerçekleştirildi” dedi. Lavrov şöyle devam etti:

rusya

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2021

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rusya, sergey lavrov, votka, ayı, balalayka