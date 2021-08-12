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https://tr.sputniknews.com/20210812/lavrov-ayi-votka-ve-balalaykanin-yuzlerde-gulumsemeye-neden-olmasinda-yanlis-bir-sey-yok--1047974166.html
Lavrov: Ayı, votka ve balalaykanın yüzlerde gülümsemeye neden olmasında yanlış bir şey yok
Lavrov: Ayı, votka ve balalaykanın yüzlerde gülümsemeye neden olmasında yanlış bir şey yok
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ayı, votka ve balalayka gibi Rusya’nın sembolleri haline gelmiş olan unsurların insanlarda gülümsemeye ve olumlu... 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T17:47+0300
2021-08-12T17:50+0300
dünya
rusya
sergey lavrov
votka
ayı
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Tavrida isimli bir sanat etkinliğinde konuşan Sergey Lavrov’a, ayı, votka ve balalayka gibi Rus sembollerinin başka ülkelerde güldürü unsuru olmasının bir utanca neden olup olmadığı soruldu.Lavrov, “Böyle sembollerimiz var, bunları biz uydurmadık, bunlar hayatın getirdiği şeyler. Bunlar için ne bir karar alındı, ne Rusya İmparatorluğu’nda ne de Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi politbürosunda gizli bir toplantı gerçekleştirildi” dedi. Lavrov şöyle devam etti:
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rusya, sergey lavrov, votka, ayı, balalayka

Lavrov: Ayı, votka ve balalaykanın yüzlerde gülümsemeye neden olmasında yanlış bir şey yok

17:47 12.08.2021 (güncellendi: 17:50 12.08.2021)
© Sputnik / POOL / Fotoğraf bankasına girSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2021
© Sputnik / POOL
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ayı, votka ve balalayka gibi Rusya’nın sembolleri haline gelmiş olan unsurların insanlarda gülümsemeye ve olumlu duygulara yol açmasında yanlış bir şey görmediğini söyledi.
Tavrida isimli bir sanat etkinliğinde konuşan Sergey Lavrov’a, ayı, votka ve balalayka gibi Rus sembollerinin başka ülkelerde güldürü unsuru olmasının bir utanca neden olup olmadığı soruldu.
Lavrov, “Böyle sembollerimiz var, bunları biz uydurmadık, bunlar hayatın getirdiği şeyler. Bunlar için ne bir karar alındı, ne Rusya İmparatorluğu’nda ne de Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi politbürosunda gizli bir toplantı gerçekleştirildi” dedi.
Lavrov şöyle devam etti:
“Yalnızca bizi balalayka, votka ülkesi olarak algılıyorlar. Bunlar neşe ve iyi ilişkilerin işareti, ayı ise doğaya karşı olan ihtimamlı yaklaşımımızın… Bana kalırsa bu sembollerin olumlu duygulara, gülümsemelere neden olması, ABD ile ilişkilendirilen şeylerin, sözgelimi kızılderillierin uyandırdığı duygulardan çok daha iyi. Zira onların kaderleri Rus ayılarınınkiyle karşılaştırılamayacak kadar kötü. Onlar kendileri için belirlenen alanlarda yaşarken, bizim ayılarımız tüm ülkede dolaşabiliyor.”
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