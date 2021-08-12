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Lavrov: Kırım, Rusya’nın bir parçası olarak Belarus’la Birlik Devleti’nde yer alıyor
Lavrov: Kırım, Rusya’nın bir parçası olarak Belarus’la Birlik Devleti’nde yer alıyor
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’nun Kırım’ı Rusya’nın bir parçası olarak tanımaya hazır olmadığı yönündeki sözlerini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı... 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T16:47+0300
2021-08-12T16:47+0300
dünya
rusya
belarus
sergey lavrov
rusya dışişleri bakanlığı
kırım
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bir gazetecinin Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko’nun Kırım’la ilgili sözlerini değerlendirme isteği üzerine, “Belarus ile Birlik Devleti anlaşmamız var. Bu anlaşmaya göre Birlik Devleti’nin toprakları, Belarus ve Rusya Federasyonu’nun mevzuatlarına uygun olarak topraklarından oluşuyor. Mevzuatımıza göre Kırım Cumhuriyeti doğal olarak Rusya Federasyonu toprağıdır ve Belaruslu dostlarımızla birlikte Birlik Devleti’nde yer alıyor” ifadesini kullandı.‘Kırım Platformu forumu yeni bir cadı ayini’Ukrayna yönetiminin Ağustos sonunda gerçekleştirmeyi planladığı Kırım Platformu uluslararası forumuna da değinen Lavrov, “Bir hafta sonra yeni cadı ayini gerçekleşecek. Kırım Platformu. Batı bu etkinlikte günümüzün Ukrayna yönetiminin Neonazi, ırkçı duygularını beslemeye devam edecek” diye konuştu.Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kırım’ı yeniden kontrol altına almak için her şey yapacaklarını dile getirmişti. Bu amaçla Kırım Platformu forumunun başlatıldığını belirten Zelenskiy, foruma ABD, Türkiye, İngiltere, Kanada ve Avrupa Birliği ülkelerini davet etmişti. Forum, 23 Ağustos günü yapılacak.
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rusya, belarus, sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, kırım

Lavrov: Kırım, Rusya’nın bir parçası olarak Belarus’la Birlik Devleti’nde yer alıyor

16:47 12.08.2021
© İHA / Fotoğraf bankasına girSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2021
© İHA
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Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’nun Kırım’ı Rusya’nın bir parçası olarak tanımaya hazır olmadığı yönündeki sözlerini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kırım’ın Rusya-Belarus Birlik Devleti’nin bir parçası olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bir gazetecinin Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko’nun Kırım’la ilgili sözlerini değerlendirme isteği üzerine, “Belarus ile Birlik Devleti anlaşmamız var. Bu anlaşmaya göre Birlik Devleti’nin toprakları, Belarus ve Rusya Federasyonu’nun mevzuatlarına uygun olarak topraklarından oluşuyor. Mevzuatımıza göre Kırım Cumhuriyeti doğal olarak Rusya Federasyonu toprağıdır ve Belaruslu dostlarımızla birlikte Birlik Devleti’nde yer alıyor” ifadesini kullandı.

‘Kırım Platformu forumu yeni bir cadı ayini’

Ukrayna yönetiminin Ağustos sonunda gerçekleştirmeyi planladığı Kırım Platformu uluslararası forumuna da değinen Lavrov, “Bir hafta sonra yeni cadı ayini gerçekleşecek. Kırım Platformu. Batı bu etkinlikte günümüzün Ukrayna yönetiminin Neonazi, ırkçı duygularını beslemeye devam edecek” diye konuştu.
Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kırım’ı yeniden kontrol altına almak için her şey yapacaklarını dile getirmişti. Bu amaçla Kırım Platformu forumunun başlatıldığını belirten Zelenskiy, foruma ABD, Türkiye, İngiltere, Kanada ve Avrupa Birliği ülkelerini davet etmişti. Forum, 23 Ağustos günü yapılacak.
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