https://tr.sputniknews.com/20210812/manavgatta-zeytinlikleri-kul-eden-alevler-sofralari-da-yakar-mi-1047970523.html

Manavgat'ta zeytinlikleri kül eden alevler, sofraları da yakar mı?

Manavgat'ta zeytinlikleri kül eden alevler, sofraları da yakar mı?

Yangınların ardından Manavgat'ın en büyük kayıplarından biri zeytin ağaçları oldu. İlçe Ziraat Odası Başkanı Metin, yaklaşık 500 bin zeytin ağacının yanması... 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T17:17+0300

2021-08-12T17:17+0300

2021-08-12T17:17+0300

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Türkiye, son 2 haftadır alevlerle mücadele ediyor. Onlarca ilde çok sayıda orman yangını çıktı. Bu yangınlarda en büyük hasarın yaşandığı yerlerden biri Antalya'nın Manavgat ilçesiydi.Yangında tarım alanları küle döndü, onlarca köy ve hayvan yandı. Yangın söndürüldü ancak ardında bıraktığı tablo oldukça acı. Önemli tarım alanlarından biri olan Manavgat'ta yüzlerce dönüm meyve ve sebzelik yok oldu. Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, ilçedeki son tabloyu ve acı bilançoyu RS FM'de anlattı.'Manavgat'ta binlerce hayvan telef oldu, yüzlerce dönüm tarım alanı yandı'Manavgat'ın kırsaldaki 77 mahallesinden 41'inin yandığını ve büyük hasar gördüğünü belirten Rasim Metin, ilk tespitlere göre 275 civarında büyükbaş, 2800 civarında küçükbaş, 1500 civarında arı kovanı ve 27 bin kanatlı hayvanın yandığını söyledi.Metin'in verdiği bilgiye göre yangında 600-650 dönüm tarım alanı yandı. 200 dönümden fazla muz serasında ağır hasar var. 20 bin dönümün üzerinde zeytin bahçesi ise tamamen kül oldu. Günlerce süren yangında 450-500 bin adet zeytin ağacının yandığı tespit edildi.'Üretici, 3 bin tonun üzerinde zeytinyağını kaybetti'Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, üreticinin yıllar önce dikimi yapılan 1 milyon 250 bin zeytin ağacına verdiği emeğin meyvesini yeni yeni toplanmaya başlandığını belirterek, yangınla birlikte büyük miktarda kayıp olduğunu söyledi. Başkan Metin, yanan 41 köyde yandığı tespit edilen 450-500 bin ağaçtan üreticinin zararının en az 15-16, belki de 20 bin ton zeytin olacağını ifade etti. Metin, "Zeytinin 5'te 1 yağ verdiğini düşünürsek, bu da 3 bin tonun üzerinde yağın heba olduğu anlamına geliyor. Üreticinin yıllık 90-100 bin lira zararı olacak. Bu açık da piyasadaki zeytinyağı fiyatlarının kontrolsüz şekilde yükselmesine neden olabilir" dedi.'Yanan zeytin ağaçlarının yerine yenilerini ekmek için Türkiye seferber olacak'"Şimdi bizi bekleyen en büyük sorun yanan zeytinliklerin yeniden oluşturulması" diyen Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin bu konuda harekete geçtiğini söyledi.Genel başkanın Türkiye genelinde tüm odalar aracılığıyla zeytin fidanı için yardım kampanyası başlattığı bilgisini veren Rasim Metin, "Bu yanan 450-500 bin zeytini, tarım il müdürlükleri ve ziraat odaları koordinasyonunda ile ücretsiz olarak halkımızla buluşturmayı amaçlıyoruz. Zeytin, yağmurlar yağdıktan ve toprak kışın suya doyduktan sonra ekilecek bir bitki, bu nedenle tüm Türkiye olarak bizim kışa hazırlık yapmamız lazım" diyerek destek çağrısında bulundu.

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Derya Yaşar https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101358/10/1013581072_102:0:1126:1024_100x100_80_0_0_6753bf85a511706402e519627f6c6358.jpg

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