Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
https://tr.sputniknews.com/20210812/memur-icin-ilk-zam-teklifi-belli-oldu-1047963937.html
Memur için ilk zam teklifi belli oldu
Memur için ilk zam teklifi belli oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hükümetin memur maaşına ilişkin ilk zam teklifini açıkladı. 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T12:04+0300
2021-08-12T12:04+0300
2021-08-12T12:04+0300
memur
zam
teklif
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/03/1043148118_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_874f878afb2ffafe16bf11af80a0e5ee.jpg
Hükümet, memur ve memur emeklisine 2022'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklif etti.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "3600 meselesinin bu sözleşme sürecinde çözülmesini istiyoruz" dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/03/1043148118_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_0aa9241845dc5e2a125e40beb75e39a3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
memur, zam, teklif
Memur için ilk zam teklifi belli oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hükümetin memur maaşına ilişkin ilk zam teklifini açıkladı.
Hükümet, memur ve memur emeklisine 2022'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklif etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "3600 meselesinin bu sözleşme sürecinde çözülmesini istiyoruz" dedi.