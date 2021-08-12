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Memur için ilk zam teklifi belli oldu
https://tr.sputniknews.com/20210812/memur-icin-ilk-zam-teklifi-belli-oldu-1047963937.html
Memur için ilk zam teklifi belli oldu
Memur için ilk zam teklifi belli oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hükümetin memur maaşına ilişkin ilk zam teklifini açıkladı. 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T12:04+0300
2021-08-12T12:04+0300
memur
zam
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Hükümet, memur ve memur emeklisine 2022'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklif etti.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "3600 meselesinin bu sözleşme sürecinde çözülmesini istiyoruz" dedi.
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memur, zam, teklif

Memur için ilk zam teklifi belli oldu

12:04 12.08.2021
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© AA
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hükümetin memur maaşına ilişkin ilk zam teklifini açıkladı.
Hükümet, memur ve memur emeklisine 2022'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklif etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "3600 meselesinin bu sözleşme sürecinde çözülmesini istiyoruz" dedi.
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