https://tr.sputniknews.com/20210812/memur-icin-ilk-zam-teklifi-belli-oldu-1047963937.html

Memur için ilk zam teklifi belli oldu

Memur için ilk zam teklifi belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hükümetin memur maaşına ilişkin ilk zam teklifini açıkladı. 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T12:04+0300

2021-08-12T12:04+0300

2021-08-12T12:04+0300

memur

zam

teklif

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Hükümet, memur ve memur emeklisine 2022'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklif etti.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "3600 meselesinin bu sözleşme sürecinde çözülmesini istiyoruz" dedi.

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memur, zam, teklif