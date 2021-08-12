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https://tr.sputniknews.com/20210812/memur-sen-pazarlik-asamasinin-baslamasi-icin-yeni-teklif-bekledigini-bildirdi-1047981241.html
Memur Sen, pazarlık aşamasının başlaması için yeni teklif beklediğini bildirdi
Memur Sen, pazarlık aşamasının başlaması için yeni teklif beklediğini bildirdi
Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu işvereni ücret zammı teklifinin, beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu belirterek, "İşveren, pazarlık aşamasını... 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T21:58+0300
2021-08-12T21:58+0300
ekonomi
memur-sen
ali yalçın
zam
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Yalçın, Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, kamu işvereninin, 6. Dönem Toplu Sözleşmesi'nin pazarlık aşamasını başlatacak teklifi kendileriyle paylaştığını anımsattı.Yapılan teklifin beklentilerini karşılamadığını belirten Yalçın, "Kamu işvereni, maaş ve ücretlere 2022'de yüzde 5 + yüzde 6, 2023'te yüzde 6 + yüzde 6 olmak üzere toplam iki yıllık 23 puanlık bir artış önerdi. Bunun dışında somut, hesaplanabilir, tarihi, içeriği, kapsamı, uygulama süreci bilinir ya da öngörülebilir bir teklif sunmadı" dedi.Kamu işvereni teklifinde, toplu sözleşme sürecinin önemli ayağını oluşturan hizmet kollarıyla ilgili bir bölüm, hüküm ve teklifin bulunmadığını aktaran Yalçın, "Bu tablo tekliflerimiz karşılığında işveren iradesinin henüz tam olarak ifade edilmediği kanaati doğurmuştur. Sunulan teklif, pazarlığın başlamasını sağlayacak nitelikte olmadığı gibi işvereninin müzakere başlatacak yeni bir teklifi hazırlaması gereğini de ortaya koymaktadır" değerlendirmesini yaptı.Teklif sonrasında Genişletilmiş Başkanlar Kurulu ve akabinde Başkanlar Kurulu toplantısı yaptıklarını aktaran Yalçın, toplantılarda alınan kararları paylaştı:Yarın kamuoyu açıklaması yapılacakYalçın, kamu işvereninin sözleşme sürecindeki belirsizliği gidermesi ve tekliflerine olumlu yaklaşması çağrısıyla yarın Türkiye genelinde mevcut teklifin yetersizliğini ve yeni teklif sunulması gereğini içerecek davet temelli bir kamuoyu açıklaması yapılmasının kararlaştırıldığını söyledi.Ali Yalçın, orman yangınları ve sel felaketlerinin yaşandığı illerde basın bildirisi paylaşılacağını, diğer illerde de basın toplantısı yapılacağını aktardı.Tüm il temsilcilerinin cumartesi Ankara'ya çağrılacağını dile getiren Yalçın, görüşmede teşkilatın konuya bakışı, bundan sonraki aşamada Memur-Sen'in sergileyeceği tavır ve adil teklif yapılmasını sağlayacak eylem tercihlerinin tartışılacağını kaydetti.
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memur-sen, ali yalçın, zam

Memur Sen, pazarlık aşamasının başlaması için yeni teklif beklediğini bildirdi

21:58 12.08.2021
© AA / Gökhan BalcıMemur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın,
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2021
© AA / Gökhan Balcı
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Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu işvereni ücret zammı teklifinin, beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu belirterek, "İşveren, pazarlık aşamasını başlatmayı gerektirecek yeni bir teklifi en kısa sürede ve en geç pazartesi gününe kadar bizimle paylaşmalıdır." dedi.
Yalçın, Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, kamu işvereninin, 6. Dönem Toplu Sözleşmesi'nin pazarlık aşamasını başlatacak teklifi kendileriyle paylaştığını anımsattı.
Yapılan teklifin beklentilerini karşılamadığını belirten Yalçın, "Kamu işvereni, maaş ve ücretlere 2022'de yüzde 5 + yüzde 6, 2023'te yüzde 6 + yüzde 6 olmak üzere toplam iki yıllık 23 puanlık bir artış önerdi. Bunun dışında somut, hesaplanabilir, tarihi, içeriği, kapsamı, uygulama süreci bilinir ya da öngörülebilir bir teklif sunmadı" dedi.
Kamu işvereni teklifinde, toplu sözleşme sürecinin önemli ayağını oluşturan hizmet kollarıyla ilgili bir bölüm, hüküm ve teklifin bulunmadığını aktaran Yalçın, "Bu tablo tekliflerimiz karşılığında işveren iradesinin henüz tam olarak ifade edilmediği kanaati doğurmuştur. Sunulan teklif, pazarlığın başlamasını sağlayacak nitelikte olmadığı gibi işvereninin müzakere başlatacak yeni bir teklifi hazırlaması gereğini de ortaya koymaktadır" değerlendirmesini yaptı.
Teklif sonrasında Genişletilmiş Başkanlar Kurulu ve akabinde Başkanlar Kurulu toplantısı yaptıklarını aktaran Yalçın, toplantılarda alınan kararları paylaştı:

"Tarafımıza sunulan teklif, haklı beklentilerimizi karşılamaktan da müzakere-pazarlık aşamasını başlatmaktan da uzaktır. Bu nedenle işveren, pazarlık aşamasını başlatmayı gerektirecek yeni bir teklifi en kısa sürede ve en geç pazartesi gününe kadar bizimle paylaşmalıdır. Genel toplu sözleşme bölümü kapsamında 22 Ağustos'a kadar oturum yapılması noktasında işveren tarafı istek ve iradesini ortaya koymalıdır. Sunulan teklifinin içerdiği artış oranları yükseltilmeli, ek gösterge, sözleşmeliler ve refah payı başlıklarına ilişkin olumlu tutum devam ettirilmeli, kapsam ve takvim belirsizlikleri giderilmeli, teklif netleştirilmelidir. Genele ilişkin tekliflerimizde yer alan diğer konu seyyanen zam, aile yardımı, toplu sözleşme ikramiyesi, dini bayram ikramiyesi, ek ödeme, özel hizmet tazminatı gibi başlıkların cevapsız bırakılması durumu fark edilmeli, bu konularda kamu işvereni masaya müzakere temelli teklifler getirmelidir. Hizmet kollarına ilişkin müzakerelerde genel toplu sözleşme teklifindeki hata yapılmamalı, teklif içerikleri net ve somut olmalıdır."

Yarın kamuoyu açıklaması yapılacak

Yalçın, kamu işvereninin sözleşme sürecindeki belirsizliği gidermesi ve tekliflerine olumlu yaklaşması çağrısıyla yarın Türkiye genelinde mevcut teklifin yetersizliğini ve yeni teklif sunulması gereğini içerecek davet temelli bir kamuoyu açıklaması yapılmasının kararlaştırıldığını söyledi.
Ali Yalçın, orman yangınları ve sel felaketlerinin yaşandığı illerde basın bildirisi paylaşılacağını, diğer illerde de basın toplantısı yapılacağını aktardı.
Tüm il temsilcilerinin cumartesi Ankara'ya çağrılacağını dile getiren Yalçın, görüşmede teşkilatın konuya bakışı, bundan sonraki aşamada Memur-Sen'in sergileyeceği tavır ve adil teklif yapılmasını sağlayacak eylem tercihlerinin tartışılacağını kaydetti.
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