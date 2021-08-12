https://tr.sputniknews.com/20210812/merhaba-rusya-turkiye-heyeti-rossotrudnicestvonun-etkinligine-katilmak-icin-moskovada-1047955282.html

'Merhaba Rusya': Türkiye heyeti Rossotrudniçestvo’nun etkinliğine katılmak için Moskova’da

'Merhaba Rusya': Türkiye heyeti Rossotrudniçestvo’nun etkinliğine katılmak için Moskova’da

Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı Rossotrudniçestov’nun düzenlediği “Merhaba Rusya” kültür ve eğitim programına... 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T02:12+0300

2021-08-12T02:12+0300

2021-08-12T02:12+0300

yaşam

rusya

türkiye

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Türk-Rus Dostluk Evi’nin Facebook hesabından yapılan açıklamada, “Merhaba Rusya programı kapsamında Türkiye’den bir çocuk heyeti Moskova’ya geldi” ifadesine yer verildi.Bu yılki etkinliğe 48 ülkeden 700 çocuğun katılacağı belirtilen açıklamada, “Türkiye heyetini, ülkenin dört şehrinden çeşitli bölgesel ve uluslararası yarışmaların kazananları olan Maya Tekdal, Eva Maskina, Jdana Novikova, Diana Abdina ve Ekaterina Puzıryova temsil ediyor. Heyete, Rusça Öğretmeler ve Tercümanları Derneği’nin üyesi Oksana Ercenk eşlik ediyor” dendi.Çocukları, bir hafta boyunca Moskova şehri ve Moskova Bölgesi’nde ilginç ve zengin programın beklediği kaydedildi.

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rusya, türkiye