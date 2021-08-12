https://tr.sputniknews.com/20210812/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1047967282.html

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yüzde 19 olan politika faizini sabit tuttu. 12.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-12T14:02+0300

2021-08-12T14:02+0300

2021-08-12T14:11+0300

merkez bankası

ekonomi

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türkiye

dolar

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa beklentilerine paralel şekilde politika faizini yüzde 19 seviyesinde tuttu. Karar metninde mevcut sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceği ve politika faizinin enflasyon üzerinde oluşturulmaya devam edeceği mesajları da korundu.Merkez Bankası'nın faiz kararı metninde şu ifadeler kullanıldı:

Antonio Jackson

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