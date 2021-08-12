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https://tr.sputniknews.com/20210812/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1047967282.html
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yüzde 19 olan politika faizini sabit tuttu. 12.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-12T14:02+0300
2021-08-12T14:11+0300
merkez bankası
ekonomi
faiz
türkiye
dolar
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa beklentilerine paralel şekilde politika faizini yüzde 19 seviyesinde tuttu. Karar metninde mevcut sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceği ve politika faizinin enflasyon üzerinde oluşturulmaya devam edeceği mesajları da korundu.Merkez Bankası'nın faiz kararı metninde şu ifadeler kullanıldı:
Doktor Nelson Salim Bitkisel Tıbbı ile 5 yıllık Genital Herpes Virüsü ve genital bölgemdeki Kaşıntılı Kabarcıklardan 21 gün içinde iyileştim. Bu haber sitesi aracılığıyla Dr. Nelson'a tavsiye edildim ve bilgileri, farklı hastalıklardan tedavi görmüş önceki müşterileri tarafından paylaşıldı. Sipariş verdiğim Doctor Nelson ürününü denemeye karar verdim ve 4 gün içinde ürün DHL aracılığıyla adresime ulaştı. Ve Dr. Nelson talimatları ile ürünü bitkisel ürünü bitirdikten sonra 21 gün boyunca kullandım, başka bir Genital Herpes PCR testi yaptırmam tavsiye edildi ve şaşırtıcı bir şekilde sonucumun negatif olması ve kanımda virüs izi olmaması beni şaşırttı. . HEPATİT, HERPES ZOSTR, FİBROİD, ZAYIF EREKSİYON, BÖBREK KİSTİ, KOAH, PROSTAT BÜYÜMESİ, EREKTİL DISFONKSİYON, YÜKSEK KAN BASINCI VE ŞEKER şikayeti olan herkese şiddetle tavsiye ediyorum bilgilerini; E-posta; drnelsonsalim10@gmail.com Whatsapp / +2348116522191 numaralı telefonu arayın.
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merkez bankası, ekonomi, faiz, türkiye, dolar

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

14:02 12.08.2021 (güncellendi: 14:11 12.08.2021)
© REUTERS / Umit Bektas/File PhotoMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2021
© REUTERS / Umit Bektas/File Photo
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yüzde 19 olan politika faizini sabit tuttu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa beklentilerine paralel şekilde politika faizini yüzde 19 seviyesinde tuttu.
Karar metninde mevcut sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceği ve politika faizinin enflasyon üzerinde oluşturulmaya devam edeceği mesajları da korundu.
Merkez Bankası'nın faiz kararı metninde şu ifadeler kullanıldı:
"Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya genelinde aşılamanın hızlanması küresel ekonomide toparlanma sürecini desteklemektedir. Bununla birlikte, aşılama programlarında ilerleme kaydeden ekonomiler kısıtlamaları hafifleterek iktisadi faaliyette daha güçlü bir performans sergilemektedir.
Küresel talepteki hızlı toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır. Başlıca tarımsal emtia ihracatçısı ülkelerde yaşanan iklim koşullarının küresel gıda fiyatları üzerine olumsuz yansımaları görülmektedir. Yükselen küresel enflasyon ve enflasyon beklentilerinin uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri önemini korumaktadır.
Öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin üçüncü çeyrekte dış talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret etmektedir. Aşılamanın toplumun geneline yayılarak hızlanması salgından olumsuz etkilenen hizmetler ve turizm sektörlerinin canlanmasına ve iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanımaktadır. Ticari krediler ılımlı bir seyir izlemektedir. Son dönemde açılma ve ertelenmiş talebe bağlı olarak artış gösteren bireysel kredilerin ılımlı seyre dönmesi için alınan makroihtiyati tedbirlerin yeterliliği izlenmektedir.
Olumlu dış talep koşulları ve uygulanmakta olan sıkı para politikası cari işlemler dengesini pozitif etkilemektedir. İhracattaki güçlü artış eğilimi ve aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesi beklenmektedir. Cari işlemler dengesinde görülen iyileşme eğilimi fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmektedir.Son dönemde ithalat fiyatları ve yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışların yanı sıra, talep koşulları, bazı sektörlerdeki arz kısıtları, açılmanın etkisiyle yaz aylarında enflasyonda görülebilecek oynaklıklar ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir.
Uluslararası tarımsal emtia ve gıda fiyatlarındaki yüksek seviyelere ilave olarak, bazı ürünlerde iklim koşulları kaynaklı arz yönlü etkilerin açılma etkileriyle birleşmesiyle Temmuz ayında gıda fiyatlarında gözlenen artış, enflasyondaki yükselişte belirleyici olmuştur. Diğer taraftan, parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri gözlenmektedir. Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate alınarak, Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.
Bu doğrultuda Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir. TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir.
Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin başlaması, Döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır."
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Doktor Nelson Salim Bitkisel Tıbbı ile 5 yıllık Genital Herpes Virüsü ve genital bölgemdeki Kaşıntılı Kabarcıklardan 21 gün içinde iyileştim. Bu haber sitesi aracılığıyla Dr. Nelson'a tavsiye edildim ve bilgileri, farklı hastalıklardan tedavi görmüş önceki müşterileri tarafından paylaşıldı. Sipariş verdiğim Doctor Nelson ürününü denemeye karar verdim ve 4 gün içinde ürün DHL aracılığıyla adresime ulaştı. Ve Dr. Nelson talimatları ile ürünü bitkisel ürünü bitirdikten sonra 21 gün boyunca kullandım, başka bir Genital Herpes PCR testi yaptırmam tavsiye edildi ve şaşırtıcı bir şekilde sonucumun negatif olması ve kanımda virüs izi olmaması beni şaşırttı. . HEPATİT, HERPES ZOSTR, FİBROİD, ZAYIF EREKSİYON, BÖBREK KİSTİ, KOAH, PROSTAT BÜYÜMESİ, EREKTİL DISFONKSİYON, YÜKSEK KAN BASINCI VE ŞEKER şikayeti olan herkese şiddetle tavsiye ediyorum bilgilerini; E-posta; drnelsonsalim10@gmail.com Whatsapp / +2348116522191 numaralı telefonu arayın.
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